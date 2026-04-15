Una dintre cele mai populate țări din lume va tăia curentul câte două ore pe zi, pentru a opri creșterea prețurilor la combustibili

Publicat la 17:26 15 Apr 2026 Modificat la 17:27 15 Apr 2026

Coadă de mașini în Pakistan la o stație de alimentare cu Gaz Natural Comprimat - GNC, aprilie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul pakistanez a anunțat miercuri că furnizarea curentului electric va fi întreruptă timp de aproximativ două ore, în fiecare seară, atunci când se înregistrează un vârf al cererii, pentru a „preveni o creștere puternică a tarifelor”, informează AFP.

Energia electrică va fi întreruptă zilnic în cea mai mare parte a țării timp de două ore și un sfert, în intervalul orar 17:00 - 01:00, potrivit unui comunicat publicat marți de Ministerul Energiei.

În schimb, orașele Karachi și Hyderabad din sudul Pakistanului vor fi exceptate de la această măsură, a precizat Ministerul Energiei, datorită „disponibilității unei producții de energie electrică la costuri reduse în regiunea sudică”.

Ministerul Energiei a justificat întreruperile de furnizare prin necesitatea de a „reduce utilizarea combustibililor scumpi” și de a 'preveni o creștere puternică a tarifelor'.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, lansat pe 28 februarie, a perturbat piețele energetice, Teheranul blocând tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Pakistanul suferă de pe urma creșterii prețurilor globale la energie, chiar dacă unele dintre petrolierele sale reușesc să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz. În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale trece prin Strâmtoarea Ormuz, o mare parte din aceasta fiind destinată Asiei.