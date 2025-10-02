Ungaria, ultimul client al Gazprom în UE, va cumpăra gaze din Turkmenistan

3 minute de citit Publicat la 23:23 02 Oct 2025 Modificat la 23:27 02 Oct 2025

Ungaria speră să importe gaz dintr-o țară din Asia Centrală după ce nu va mai putea importa din Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Ungaria, cel mai mare client pe care compania rusă Gazprom încă îl are în Uniunea Europeană, intenționează să achiziționeze gaze din Turkmenistan.

Informația a fost confirmată de subsecretarul de stat ungar pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite la Așgabat, capitala statului din Asia Centrală, notează The Moscow Times.

"În sectorul energetic, contăm pe Turkmenistan ca partener de încredere (...) Ungaria depinde de importurile de gaze naturale din diverse țări, așa că privim (și) spre Turkmenistan cu mare speranță că va deveni în curând un furnizor de gaze pentru Europa, mai precis pentru Ungaria", a declarat Stifter.

Ungaria cumpără gaz de la britanici și GNL de la francezi

Joi, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a anunțat semnarea celui mai de durată contract din istoria țării pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate, GNL.

Înțelegerea a fost semnată cu compania franceză Engie și va fi valabilă din 2028 până în 2038.

Volumul total furnizat va fi de 4 miliarde de metri cubi.

De asemenea, la începutul lunii septembrie guvernul de la Budapesta a semnat un contract cu compania britanică Shell pentru achiziționarea a 2 miliarde de metri cubi de gaze anual.

Livrările vor începe în 2026, acordul fiind, de asemenea, pe 10 ani.

Shell va livra gazul prin Republica Cehă și Germania.

Ungaria se opune zgomotos renunțării la gazul rusesc dar, discret, începe să caute alți furnizori

Ungaria și Slovacia, țări fără ieșire la mare, care importă petrol și gaze rusești prin conducte, s-au opus până acum renunțării la energia furnizată de regimul de la Moscova.

Însă mișcările menționate anterior arat arată că guvernul de la Budapesta încearcă să-și diversifice aprovizionarea, remarcă Natalia Milchakova, analist principal la Freedom Finance Global.

În ceea ce privește Turkmenistanul, nu este clar cât de mult gaz va putea furniza acest stat și pe ce rută.

"Fie va fi folosită infrastructura de transport a Azerbaidjanului, care are, la rândul său, planuri de a exporta gaze către Europa, fie va fi folosită infrastructura Iranului, cu care UE are relații foarte dificile, din cauza sancțiunilor. O altă variantă ar fi furnizarea prin gazoductul TurkStream în baza unui contract cu Gazprom", a explicat Milchakova.

Ungaria plătește Rusiei jumătate de miliard de euro pe lună pentru gaze și petrol

În prezent, Budapesta cheltuiește aproximativ 500 de milioane de euro pe lună pentru aprovizionarea cu energie din Rusia, conform estimărilor think tank-ului finlandez CREA.

În iulie, livrările de gaze către Ungaria au totalizat 285 de milioane de euro, în timp ce livrările de petrol au însumat 200 de milioane de euro.

Slovacia continuă, de asemenea, să achiziționeze gaze rusești prin conducte, dar volumele sunt semnificativ mai mici, de aproximativ 50 de milioane de euro pe lună.

Gazprom rămâne sub contract cu Ungaria pentru 4,5 miliarde de metri cubi anual până în 2036, notează The Moscow Times.

Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești către Ungaria și Slovacia în 2027

Bulgaria susține planul Uniunii Europene de a opri exporturile de gaze rusești către țările blocului comunitar până la sfârșitul anului 2027, a relatat săptămâna aceasta Politico, citându-l în acest sens pe oficialul cu rangul cel mai înalt în domeniul energetic de la Sofia.

Țara din sud-estul Europei găzduiește ultimul punct de intrare al gazelor rusești prin conducte în UE.

Planul ar urma să întrerupă efectiv aprovizionarea cu gaz din Rusia către Ungaria și Slovacia.

"În calitate de stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile cu legislația și politicile europene, inclusiv eliminarea treptată (propusă) până la sfârșitul anului 2027", a declarat pentru Politico ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, pentru Politico.

"Până la 1 ianuarie 2028, se așteaptă să fie complet eliminat consumul de gaze rusești în Europa", a adăugat el.

Explicațiile ministrului vin după ce prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat miercurea trecută că guvernul său este în favoarea unei eliminări treptate a intrărilor de gaz rusesc în UE.

Poziția prim-ministrului de la Sofia vine, la rândul ei, după discursul președintelui american Donald Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care a cerut Europei să înceteze achizițiile de energie din Rusia.