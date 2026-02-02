Ungaria contestă la CJUE programul REPowerEU, care interzice importul de energie rusă în UE, a anunţat Peter Szijjarto

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. sursa foto: Getty Images

Ungaria contestă programul REPowerEU al Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a făcut cunoscut luni ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, Peter Szijjarto, amintind că acesta interzice importul de energie rusă, relatează MTI, citată de Agerpres.

"Partidele de guvernământ vor trebui să câştige alegerile legislative pentru a duce procesul la bun sfârşit", a notat Peter Szijjarto, potrivit unui comunicat al ministerului.

Decizia care interzice statelor membre ale UE să cumpere gaz şi petrol ruseşti a fost publicată astăzi, a menţionat Szijjarto. "Aş vrea să clarific că Ungaria are doar alternative mai scumpe şi mai puţin fiabile. Fără gaz şi ţiţei ruseşti, securitatea energetică a ţării nu poate fi garantată, nici nu pot fi menţinute realizările schemei de plafonare a preţurilor la utilităţi".

"Îi vom proteja pe unguri (...) şi nu vom permite Bruxelles-ului să elimine limitele preţurilor la utilităţi", a insistat el.

Ungaria încearcă să anuleze REPowerEU, argumentând că importurile de energie pot fi interzise numai prin emiterea de sancţiuni care impun un vot unanim, a explicat Szijjarto, potrivit căruia faptul că acest regulament "a fost adoptat deghizat în măsura de politică comercială este ridicol".

În acelaşi timp, a subliniat ministrul ungar, tratatul de bază al UE "prevede în mod clar" că statele membre au dreptul de a-şi determina mixul energetic şi decizia este în afara competenţei UE, a spus el.

În plus, UE "are o regulă numită principiul solidarităţii energetice. Acest lucru înseamnă în esenţă că trebuie asigurată aprovizionarea cu energie a statelor membre. Or, decizia de la Bruxelles inversează clar acest lucru; cu siguranţă face aşa în cazul Ungariei", a mai spus Szijjarto.

Ministrul de externe ungar a apreciat că se aşteaptă ca procesul să dureze până la doi ani. "Trebuie să câştigăm alegerile pentru a finaliza totul. Cealaltă parte dispune de experţi din industria energetică internaţională care au făcut mai devreme lobby ca noi să cumpărăm energie mai scumpă din Occident, în locul alternativelor mai ieftine din Rusia", a afirmat el.

"Este evident că cealaltă parte nu va continua acest proces dacă va câştiga alegerile, iar aceasta ar aduce la creşterea de trei ori a preţurilor la utilităţi. Sugerez să nu-i dăm această şansă", a încheiat Szijjarto.