Ungaria e în pragul unei posibile schimbări politice majore: mai sunt câteva ore până la scrutin, cum își încheie Orban campania

Sondajele indică o competiție strânsă, cu un avans pentru opoziție cuprins între șase și 16 puncte procentuale. Foto: Getty Images

Mai sunt doar câteva ore până la alegerile cruciale din Ungaria. Pentru prima data după 16 Viktor Orban ar putea pierde puterea. Principalul contracandidat al lui Orban este Péter Magyar, liderul partidului Tisza, o formațiune relativ nouă, care a reușit să atragă rapid susținere și să devină o alternativă reală la actuala putere. La Budapesta se află și corespondentul Antena 3 CNN, Andreea Barabas, care a transmis cum este atmosfera la finalul unei campanii electorale extrem de tensionate.

Cu o zi înainte de alegerile care ar putea duce la o schimbare majoră de politică la Budapesta, atmosfera este una tensionată. În timp ce liderii politici se acuză reciproc de tentative de influențare a votului, în ambele tabere sunt emoții puternice.

Alături de corespondentul Antena 3 CNN Andreea Borboros, la Budapesta s-a aflat și jurnalistul Balazs Barabas, care a explicat ce ar putea însemna o Ungarie cu Peter Magyar premier și de ce sistemul creat de Orban în cei 16 ani de putere va fi dificil de destrămat.

„Sunt două lucruri de explicat aici. Încerc foarte pe scurt. Unul este ceea ce spune Peter Magyar că dorește, dorește în primul rând recuperarea fondurilor europene, ceea ce ar ajuta extrem, extrem de mult economia ungară, în ultimii trei ani economia maghiară a stagnat, cu o creștere economică mult sub 1%, ceea ce arată că fără fpndurile europene economia ungarp nu moare, dar nici nu se dezvoltă. Acesta ar fi primul punct.

Apoi, bineînțeles demontarea corupției generalizate care este în Ungaria, readucerea în funcțiune a statului de drept. Asta își dorește Peter Magyar. Însă ceea ce poate face este destul de limitat, cel puțin un an de acum încolo pentru că Voktor Orban și sistemul pe care l-a pus în funcțiune timp de 16 ani este foarte adânc împământat în Ungaria.

El are foarte esurse economice, bani, prin oligarhii pe care i-a creat în această perioadă, persoane numite pe o perioadă foarte șungă în funcții importante din stat 5-9 ani, procuratura generală, și așa mai departe, deci regimul pe care l-a pus în funcțiune Viktor Orban probabil va funcțina în favoarea lui încă mult timp de acum încolo și aici Peter Magyar și guvernul său ar putea avea o problemă, bineînțeles dacă va câștiga alegerile”, a explicat jurnalistul.

Ce spun sondajele

Scrutinul de duminică îl găsește pe liderul partidului Fidesz în cursa pentru un nou mandat, al cincilea consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta. Reprezentantul opoziției maghiare este Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, fost aliat al puterii, care conduce formațiunea de centru-dreapta Tisza.

Sondajele indică o competiție strânsă, cu un avans pentru opoziție cuprins între șase și 16 puncte procentuale. Un sondaj realizat de institutul de sondaje 21 Research Center arată că 65% dintre alegătorii sub 30 de ani îl susțin pe Peter Magyar, în timp ce doar 14% ar vota pentru Viktor Orbán.

Un alt sondaj realizat înaintea alegerilor din Ungaria arată că majoritatea alegătorilor își doresc o schimbare semnificativă în relația țării cu Uniunea Europeană, însă rămân prudenți în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

Potrivit datelor, o proporție importantă dintre respondenți consideră că Ungaria ar trebui să adopte o nouă abordare față de Bruxelles, ceea ce reflectă nemulțumiri tot mai mari față de relațiile tensionate din ultimii ani dintre guvernul de la Budapesta și instituțiile europene. În același timp, sondajul evidențiază diviziuni clare în privința politicii externe.

Deși mulți maghiari susțin în continuare apartenența la Uniunea Europeană și îmbunătățirea cooperării cu aceasta, există un sprijin mai redus pentru creșterea ajutorului militar sau financiar acordat Ucrainei, precum și pentru accelerarea procesului de aderare a acesteia la UE.

Viktor Orban va susține, sâmbătă seara, la ora 20:00, un ultim discurs de final de campanie, care este așteptat să fie unul virulent anti-UE și Ucraina.





