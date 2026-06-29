Unicornul estonian Bolt a devenit profitabil pentru prima dată de la înființare

Bolt, unicornul estonian din sectorul mobilității, a înregistrat profit pentru prima dată. Sursa foto: Profimedia Images

Bolt, unicornul estonian din sectorul mobilității, a înregistrat anul trecut, pentru prima dată în istoria sa, un profit net, în valoare de 900.000 de euro, potrivit raportului anual, relatează news.err. În cursul anului 2025, Bolt și-a accelerat extinderea globală, adăugând Canada, Noua Zeelandă, Taiwan și Grecia pe lista piețelor unde oferă servicii de transport. În același timp, compania și-a dezvoltat operațiunile de livrare în Bulgaria și a introdus serviciile de închiriere a vehiculelor de micromobilitate în Marea Britanie și SUA.

Compania Bolt a anunţat într-un comunicat de presă că a înregistrat un profit net de 900.000 de euro în 2025, în timp ce veniturile sale au crescut cu 14% față de anul precedent, ajungând la 2,27 miliarde de euro.

"Anul trecut, Bolt și-a extins serviciile în sute de orașe noi din întreaga lume. Noi suntem într-o poziție financiară mai solidă ca niciodată, ceea ce ne oferă posibilitatea de a investi în următoarele mari progrese tehnologice, bazate pe inteligența artificială și vehicule autonome", a declarat fondatorul și directorul general al Bolt, Markus Villig, confor sursei citate.

În 2025, serviciul de transport la cerere al Bolt a fost lansat pentru prima dată în Canada, Noua Zeelandă, Taiwan și Grecia. În Danemarca, compania a achiziționat operatorul de taxi Viggo, inclusiv flota acestuia de 300 de vehicule electrice.

Serviciile sale de livrare s-au extins în Bulgaria, iar divizia de închiriere de vehicule de micromobilitate a fost lansată în Regatul Unit și în Statele Unite.

Tot în 2025, Bolt a încheiat parteneriate cu compania Pony.ai, dezvoltatoare de software pentru vehicule autonome, și cu producătorul auto Stellantis. Primul proiect-pilot este deja în desfășurare în Luxemburg, iar compania își propune ca până în 2035 să aibă 100.000 de vehicule autonome care operează pe platforma sa.

Potrivit Bolt, compania a plătit anul trecut 49 de milioane de euro sub formă de taxe salariale către statul estonian, cu aproape o cincime mai mult decât în anul precedent.

La sfârșitul anului trecut, Bolt avea 4.284 de angajați. Peste 200 de milioane de clienți folosesc serviciile companiei, au mai scris jurnaliştii de la news.err.

Fondată în Estonia în 2013, Bolt operează în prezent în peste 50 de țări și în mai mult de 850 de orașe.