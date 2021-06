Uniunea Europeană va investiga Ungaria cu privire la legea anti-LGBT

Legea, care a fost introdusă de Fidesz, partidul premierului maghiar Viktor Orban, va viza materiale educaționale din școli și emisiuni TV care se adresează minorilor și a fost descrisă ca un atac pe scară largă asupra comunității LGBT din țară.

Acesta va include, de asemenea, un registru de căutare a pedofililor condamnați și o creștere a pedepselor pentru cei condamnați pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor. "Nimeni nu poate scăpa de atrocități cu pedepse ușoare și condiționate", a declarat Csaba Domotor, secretar de stat Fidesz, pe 15 iunie.

Astfel, decidenții Ungariei nu par să facă ușor diferența între presoanele gay sau transexuale și persoanele care abuzează minorii.

Deși legea a fost prezentată ca fiind în primul rând orientată spre pedofilie, ea a inclus amendamente care vor interzice profesorilor să includă discuții despre homosexualitate și aspecte transgender.

Filmele, presa și reclamele vor fi la rândul lor cenzurate.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat miercuri că proiectul de lege va fi investigat de Uniunea Europeană.

Aceasta a și scris pe Twitter: "Mă declar foarte îngrijorată de noua lege din Ungaria. Evaluăm dacă încalcă legislația UE relevantă. Cred într-o Europă care îmbrățișează diversitatea, nu una care o ascunde copiilor noștri. Nimeni nu trebuie discriminat în baza orientării sale sexuale."

Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.