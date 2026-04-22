Belgia cere tuturor locuitorilor să pregătească o „trusă de urgenţă” în caz de catastrofă. Ce trebuie să conțină și care e pericolul

Autorităţile belgiene au cerut populaţiei să fie „pregătită pentru un şoc” şi să pregătească acasă o „trusă de urgenţă”, care să conţină apă îmbuteliată, medicamente şi alte articole esenţiale care să le permită să fie autosuficienţi timp de trei zile, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.

Acest îndemn este legat de adaptarea atât la „contextul internaţional instabil”, cât şi la riscul unui dezastru natural legat de schimbările climatice, a explicat ministrul de Interne, Bernard Quintin. Şi, dacă se produce ceva neprevăzut, acest lucru va permite serviciilor de urgenţă să se concentreze asupra celor mai vulnerabili cetăţeni, deoarece cât mai mulţi oameni pot fi autosuficienţi în primele ore sau zile ale crizei.

Belgia răspunde astfel unei cerinţe a Comisiei Europene în cadrul strategiei sale „Readiness 2030”, dezvăluită anul trecut pe fondul conflictului din Ucraina.

Ce trebuie să conțină trusa de urgență

Comisarul european pentru situaţii de criză, Hadja Lahbib, a lăudat iniţiativa Belgiei pe reţeaua X.

Mai exact, „trusa de urgenţă”, care poate fi transportată într-un rucsac în cazul unui ordin de evacuare, ar trebui să conţină documente de identificare cheie, provizii de igienă de bază şi prim ajutor, un încărcător de telefon, o baterie externă, un briceag multifuncţional şi un fluier pentru a semnala prezenţa serviciilor de urgenţă.

De asemenea, este important să aveţi cel puţin un litru de apă de persoană, nişte biscuiţi, nuci sau batoane energizante, un pix şi hârtie.

O a doua trusă mai cuprinzătoare poate fi păstrată acasă pentru scenariul în care vă aflaţi la adăpost, eventual fără electricitate, apă sau acces la internet. Este recomandabil să includeţi un radio.

Cei care locuiesc la bloc pot pregăti o trusă de urgență comună cu vecinii

Belgienii sunt încurajaţi să discute cu vecinii lor despre cum se pot ajuta reciproc, având în vedere că o trusă de urgenţă comună poate fi creată într-un bloc de apartamente sau într-o locuinţă comună.

Campania de informare, numită „Pregătiţi. Împreună”, şi planificată să se desfăşoare timp de patru ani, este condusă de Centrul Naţional de Criză, organismul federal responsabil de coordonarea răspunsului la situaţii de urgenţă. Toate recomandările sunt listate pe site-ul său web.

„Ideea nu este să speriem oamenii, dar nici să ne îngropăm capetele în nisip”, a declarat ministrul de Interne Bernard Quintin la postul public de radio francofon RTBF.

El a abordat situaţia geopolitică actuală, „mai îngrijorătoare decât era acum zece, cincisprezece sau douăzeci de ani” şi a amintit, de asemenea, că Belgia a fost lovită în vara anului 2021 de inundaţii „legate de schimbările climatice” care au provocat aproximativ patruzeci de morţi.