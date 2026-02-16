Bucureștiul se bate cu Varșovia și alte capitale pentru a găzdui o nouă agenție cheie a UE

Publicat la 14:27 16 Feb 2026

România se află printre candidații pentru a găzdui viitorul sediu al noii Autorități Vamale a Uniunii Europene (EUCA), o agenție strategică aflată în curs de creare pentru a coordona politicile vamale la nivelul blocului comunitar, potrivit Euronews.

Pe lista scurtă se numără, pe lângă București, orașe ca Varșovia, Liège, Malaga, Lille, Zagreb, Roma, Haga sau Porto, iar decizia finală urmează să fie luată în martie 2026.

Fiecare oraș își joacă propria carte, însă Polonia aduce la masă argumente geopolitice și operaționale mai puternice, motiv pentru care sursa citată precizează că Varșovia are cele mai mari șanse pentru a prelua noua agenție.

Varșovia găzduiește deja agenția UE pentru frontiere, Frontex, iar guvernul polonez susține că, într-o eră a războiului hibrid, securitatea și sinergia dintre aceste instituții sunt esențiale.

Ce efecte va avea găzduirea sediului agenției

„Pe de o parte, găzduirea sediului EUCA oferă mai multe oportunități de participare activă la procesul de reformare a uniunii vamale. Pe de altă parte, este o oportunitate de creștere economică pentru orașul gazdă”, a declarat pentru Euronews Małgorzata Krok, reprezentant al Guvernului de la Varșovia.

„Noua agenție înseamnă creșterea traficului de afaceri și turistic, precum și sosirea angajaților EUCA cu familiile lor. Se așteaptă ca EUCA să angajeze în cele din urmă 250 de persoane, dar acest număr ar putea crește în viitor”, a spus ea.

Diplomații polonezi subliniază, de asemenea, în culise, slăbiciunile rivalilor, menționând că a fi un centru logistic pentru comerțul electronic, precum Belgia sau Olanda, în era avalanșei de colete ieftine din Asia, poate fi o povară.

Cel mai mare rival al Poloniei este însă identificat ca fiind Franța, care curtează agenția de ceva vreme.

Ce rol va avea EUCA

Lupta pentru localizare este doar o dimensiune a poveștii. Adevărata provocare este ceea ce ar trebui să gestioneze EUCA: Centrul de Date Vamale al UE.

Experții numesc acest sistem „sistemul nervos” al noii uniuni vamale. În loc de 27 de sisteme naționale separate, Uniunea dorește să creeze o singură bază de date unificată. Aceasta ar trebui să permită urmărirea în timp real a mărfurilor și detectarea produselor periculoase folosind inteligența artificială.

Reforma este impulsionată de criză. Conform previziunilor Comisiei Europene, 5,6 miliarde de colete, marea majoritate provenind din China, erau așteptate să intre în Uniune în 2025. Sistemul actual este ineficient, iar funcționarii vamali înșiși nu sunt capabili să controleze fizic o astfel de masă. Rezultatul? Europenii pierd miliarde de euro în taxe și impozite vamale neplătite. Noua autoritate își propune să sigileze acest sistem.