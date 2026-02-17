Examenul ca să intri în ”Bula de la Bruxelles”. Anul acesta sunt 60.000 de candidați pe 1.500 de locuri. Salariul minim e 6.000 de euro

Examenul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), prin care sunt angajați funcționari în instituțiile Uniunii Europene, a fost reluat după șapte ani.FOTO: Getty Images

Examenul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), prin care sunt angajați funcționari în instituțiile Uniunii Europene, a fost reluat după șapte ani. Sunt așteptați peste 50.000 de candidați, însă doar aproximativ 3% vor ajunge pe lista finală de rezervă, potrivit Euronews. Miza este însă uriașă, în condițiile în care cel mai mic salariu e de 6.000 de euro, iar concedierile sunt foarte rare.

Bruxelles-ul a revizuit concursul AD5 din 2026, transformându-l într-o competiție digitală mai simplă, după problemele tehnice și juridice din trecut. Noul format va permite susținerea testelor la distanță, în toate cele 24 de limbi ale UE, și va folosi un proces de evaluare mai clar și mai ușor de administrat.

EPSO îi ajută pe cetățenii europeni să găsească locuri de muncă în instituțiile și agențiile UE. Ultimul concurs generalist AD5 a avut loc în 2019, când au participat 22.644 de candidați. De atunci, mulți oameni au așteptat următoarea șansă.

Pentru ediția din 2026, se estimează că între 50.000 și 60.000 de candidați vor aplica pentru 1.490 de locuri pe lista de rezervă. Asta înseamnă că doar în jur de 3% au șanse să reușească.

„Este o oportunitate unică pe care o tratez cu seriozitate, dar nu voi înceta să mă bucur de viață [în timp ce studiez]. Dacă o iei ca pe o chestiune de viață și de moarte, te vei stresa atât de mult încât te vei sabota singur”, a declarat pentru Euronews un candidat.

Nerăbdarea se simte puternic în „bula de la Bruxelles”, unde mii de tineri profesioniști văd EPSO ca pe o cale rară către un loc de muncă stabil și pe termen lung în instituțiile UE. Însă revenirea concursului, împreună cu interesul foarte mare din acest an, a reaprins și dezbaterea despre modelul de angajare al Uniunii.

Analiștii spun că lipsa recrutărilor permanente la scară largă i-a împins pe angajatori să se bazeze mai mult pe agenți temporari și pe personal contractual, care de multe ori lucrează în condiții mai puțin sigure și cu beneficii mai reduse.

Cu toate acestea, „recrutarea nu s-a oprit complet în această perioadă. Deși concursurile generaliste pentru începători au fost suspendate, EPSO a continuat să organizeze concursuri specializate pentru profiluri specifice, cum ar fi auditori, experți IT și juriști-lingviști, ceea ce a permis instituțiilor să continue angajările în domenii punctuale”, a declarat Oliver Salles, noul director al EPSO, numit în mai 2025.

Ce este EPSO?

Procesul de selecție EPSO identifică funcționari permanenți, pregătiți pentru a fi angajați. În funcție de nevoile instituțiilor, EPSO organizează concursuri specializate sau generaliste. Ambele pot oferi acces la posturi permanente în funcția publică a UE, unde angajarea este pe termen foarte lung, cu un nivel ridicat de stabilitate.

EPSO recrutează în principal pentru două categorii: administratori (AD), cu grade de la AD5 (nivel de intrare) până la AD16 (conducere superioară), și asistenți (AST), cu grade de la AST1 la AST11. În ambele cazuri, nivelul depinde de experiența profesională. Gradele mai mari presupun vechime și responsabilități mai ridicate și vin, de regulă, cu salarii mai mari, însă pragul minim este de aproximativ 3.754 de euro.

Pentru posturile AD, salariile pornesc de la aproximativ 6.100 de euro la nivelurile de bază și pot depăși 21.000 de euro pentru funcționarii de rang înalt. Asta înseamnă că un candidat AD5 selectat anul acesta va începe cu un venit de circa 6.000 de euro pe lună.

Promovarea examenului EPSO nu garantează automat angajarea, ci doar eligibilitatea

Candidații admiși sunt incluși pe o listă de rezervă valabilă un an (sau trei ani pentru specialiști), din care instituțiile, organismele și agențiile UE recrutează atunci când apar posturi potrivite. Cei care ajung la primul interviu încep, de regulă, să vadă mai clar drumul către un post permanent.

Potrivirea candidaților pentru roluri AD5 este evaluată printr-un set de patru teste online. Două chestionare cu răspunsuri multiple verifică înțelegerea verbală, numerică și abstractă, precum și cunoștințele despre instituțiile, procedurile și politicile UE. Un test nou de competențe digitale măsoară nivelul de pregătire în zona digitală, iar un test scris pe teme europene evaluează capacitatea de a comunica în scris.

Concedieri extrem de rare

Pentru a fi eligibili la concursurile EPSO, candidații trebuie să fie cetățeni ai UE, să fi îndeplinit obligațiile de serviciu militar (dacă acestea există în țara lor) și să aibă cunoștințe solide într-una dintre limbile UE, plus un nivel suficient într-o a doua limbă.

Pentru pregătire, furnizorii externi pun la dispoziție cursuri și materiale de antrenament. O carte poate costa în jur de 140 de euro sau mai mult, iar un curs de pregătire poate ajunge până la 200 de euro, în funcție de durată și tipul de abonament.

Statutul funcționarilor UE fixează vârsta de pensionare la 66 de ani, iar garanțiile legale menite să protejeze administrația de interferențe politice fac ca concedierile să fie foarte rare. De exemplu, în 2022, doar trei funcționari ai Comisiei au fost concediați pentru abateri, dintr-un total de aproximativ 32.000 de angajați.