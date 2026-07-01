Irlanda a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul se termină pe 31 decembrie

Este a opta oară când Irlanda deţine preşedinţia rotativă. Colaj foto: Getty Images

Irlanda a preluat de la Cipru, la 1 iulie 2026, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, urmând să asigure conducerea în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026. Irlanda face parte din trio-ul pe 18 luni al Uniunii format din Irlanda, Lituania, Grecia. Sloganul preşedinţiei irlandeze a UE este „Ní neart go cur le chéile” / „Strength with unity” (n.r. - Putere prin unitate), scrie Agerpres.

Preşedinţia din 2026 este, astfel, prima în care se va folosi limba irlandeză de când aceasta a devenit limbă de lucru pe deplin funcţională a Uniunii Europene în ianuarie 2022.

Logo-ul preşedinţiei prezintă structura spiralată a unei nebuloasei, identificată pentru prima dată în Irlanda în anii 1840 cu ajutorul Marelui Telescop de la Castelul Birr. Modelul este, de asemenea, inspirat de lucrările sculpturale irlandeze, reflectând o legătură cu simbolurile irlandeze antice, reinterpretate printr-o lentilă modernă. Fiecare braţ individual al spiralei prezintă 27 de discuri care simbolizează cele 27 de state membre ale UE. Spaţiul rezultat din centru formează o stea cu cinci colţuri, un simbol de pe steagul UE.

Albastrul, verdele şi portocaliul simbolizează atât statul irlandez, cât şi Uniunea Europeană.

Este a opta oară când Irlanda deţine preşedinţia rotativă. Irlanda a deţinut ultima dată acest rol în 2013, iar anterior în anii 1975, 1979, 1984, 1990, 1996 şi 2004.

Priorităţile preşedinţiei irlandeze a Uniunii Europene

Priorităţile preşedinţiei irlandeze a Uniunii Europene includ cinci elemente principale:

simplificarea regulilor

o piaţă unică mai integrată

un comerţ mai puternic

tranziţia energetică

digital / inteligenţă artificială

Pentru simplificarea regulilor, preşedinţia irlandeză îşi propune să reducă sarcinile administrative inutile prin prioritizarea pachetelor de simplificare Omnibus.

Pentru obiectivul de piaţă unică mai integrată, preşedinţia irlandeză va acţiona pentru a elimina barierele, a stimula comerţul pe piaţa internă, a impulsiona transformarea digitală şi a asigura condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile care operează în întreaga UE. În același timp, va sprijini pornirea şi extinderea fără probleme a întreprinderilor în întreaga Uniune, inclusiv prin propunerea „EU Inc.” sau „al 28-lea regim”.

În privinţa unui comerţ mai puternic, Irlanda are în vedere o agendă ambiţioasă de politică comercială, care să consolideze relaţiile comerciale ale UE cu parteneri globali de încredere, precum şi diversificarea pieţele europene. Preşedinţia irlandeză va sprijini eforturile UE de consolidare a rezilienţei economice. Ghidaţi de principiile „promovare-protejare-parteneri” care susţin securitatea economică, Irlanda va lucra pentru a consolida rezilienţa lanţului de aprovizionare.

De asemenea, toate eforturile de răspuns la criza energetică excepţională cu care se confruntă Europa vor fi şi ele în atenţia Irlandei. Prioritare vor fi şi reţelele energetice europene, viitorul Pachet privind securitatea energetică, consolidarea securităţii aprovizionării Europei, măsurile care asigură protecţia şi rezilienţa infrastructurii energetice, precum şi accelerarea tranziţiei către energia curată şi eliminarea treptată a dependenţei de importurile de combustibili fosili.

Cu privire la AI, preşedinţia Irlandei va încerca să consolideze capacităţile UE în domeniul cloud computing-ului şi al inteligenţei artificiale şi să promoveze poziţiile Uniunii privind guvernanţa digitală responsabilă. Alte măsuri legate de AI vor fi legate de lucrările privind conectivitatea digitală şi reţelele digitale, de investiţiile în conectivitatea telecomunicaţiilor submarine, de promovarea mobilităţii educaţionale prin Erasmus+, de promovarea legislaţiei privind biotehnologia şi dispozitivele medicale pentru a stimula inovaţia, rezilienţa şi competitivitatea acestui sector cheie.

Programul trio-ului Irlanda-Lituania-Grecia (iulie 2026 - decembrie 2027)

Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene este deţinută de grupuri prestabilite formate din trei state membre, numite „trio-uri”, pentru o perioadă de 18 luni. Aceste trei state membre colaborează pentru a stabili obiectivele şi agenda care urmează să fie abordate de Consiliu pentru perioada comună de 18 luni, lucru ce permite continuitatea activităţii Consiliului.

Preşedinţia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2026 constituie prima parte a trio-ului, care va mai include şi mandatele de preşedinţie ale Lituaniei (ianuarie-iunie 2027) şi Greciei (iulie-decembrie 2027).

Astfel, de la ţărmurile atlantice ale Irlandei, de-a lungul regiunii baltice a Lituaniei, până la poarta de acces mediteraneană a Greciei, acest trio de preşedinţii reflectă forţa şi esenţa proiectului european: istorii, experienţe şi puncte de vedere diferite, unite în diversitate şi aliniate în jurul unei responsabilităţi comune şi a unui scop comun.

Trioul se angajează să conducă activitatea Consiliului Uniunii Europene în faţa provocărilor şi presiunilor geopolitice fără precedent: războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ca o provocare existenţială pentru Uniunea Europeană, situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul israeliano-palestinian și erodarea ordinii internaţionale bazate pe reguli.

Programul celor trei state are în centru ideea de „Europă liberă şi democratică”, de „Europă puternică şi sigură” şi de „Europă prosperă şi competitivă”.

Cu privire la „Europa liberă şi democratică”, trio-ul va sprijini implementarea Scutului European al Democraţiei, acordând o atenţie deosebită activităţii Centrului European pentru Rezilienţă Democratică. Va menţine, de asemenea, acţiuni ferme împotriva diviziunii, radicalizării, terorismului, extremismului violent, rasismului, antisemitismului, urii anti-musulmane şi xenofobiei.

Legat de „Europa puternică şi sigură”, cele trei ţări vor asigura un tratament echitabil tuturor candidaţilor şi potenţialilor candidaţi, menţinând în acelaşi timp o abordare eficientă, credibilă, previzibilă şi bazată pe merit. Astfel, va sprijini ferm calea către aderarea la UE a Republicii Moldova, a Ucrainei și a candidaţilor şi potenţialilor candidaţi din Balcanii de Vest.

Pentru ideea de "Europă prosperă şi competitivă", trio-ul va finaliza lucrările la un cadru financiar multianual care să răspundă nevoilor Uniunii pentru perioada 2028-2034. Noul buget pe termen lung va fi conceput pentru a dota UE cu resursele necesare pentru a-şi îndeplini ambiţiile şi priorităţile strategice pe termen lung şi pentru a răspunde eficient provocărilor emergente din următorii ani.

Trioul va continua totodată implementarea Strategiei pentru piaţa unică într-un mod ambiţios şi în toate dimensiunile sale, în conformitate cu agenda „O singură Europă, o singură piaţă”.