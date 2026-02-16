Prezenţa SUA în Marea Mediterană se extinde: Un consorţiu condus de Chevron va căuta gaze naturale offshore în sudul Greciei

Platformă de petrol și gaze offshore. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un consorţiu condus de gigantul petrolier american Chevron a semnat luni acorduri exclusive pentru a căuta gaze naturale în sudul Greciei, acord care extinde prezenţa Statelor Unite în estul Mediteranei, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Acordul încheiat cu Chevron şi Hellenic Energy dublează suprafaţa maritimă a Greciei disponibilă pentru lucrări de explorare şi este al doilea acord din ultimele luni care implică un gigant energetic american, în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să elimine treptat importurile de gaze din Rusia, iar SUA încearcă să ia locul Rusiei în rândul furnizorilor Europei.

În luna noiembrie a anului trecut, grupul petrolier american Exxon Mobil s-a alăturat companiilor Energean şi Helleniq pentru a căuta gaze într-un alt perimetru offshore din vestul Greciei.

Acordul semnat luni permite Chevron să conducă căutările de gaze în patru perimetre, la sud de peninsula Peloponez şi insula Creta, care se întind pe 47.000 de kilometri pătraţi. Semnarea acordului vine după ce Chevron şi Hellenic Energy, cea mai mare companie de rafinare a petrolului din Grecia, au câştigat anul trecut o licitaţie internaţională.

Grecia se bazează exclusiv pe importurile de gaze pentru producţia de electricitate şi acoperirea consumului intern

Grecia, care nu are niciun fel de producţie de gaze şi se bazează pe importurile de gaze pentru producţia de electricitate şi acoperirea consumului intern, şi-a relansat operaţiunile de explorare de gaze după şocul preţurilor la energie din 2022, provocat de invazia rusească în Ucraina.

Uniunea Europeană îşi creşte capacităţile de producţie a energiei din surse regenerabile, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, dar a recunoscut că gazele naturale sunt necesare drept combustibil de tranziţie, pentru a ajuta la stabilizarea reţelei atunci când energia eoliană şi cea fotovoltaică, care au un caracter intermitent, nu sunt disponibile.

Parlamentul de la Atena va trebui să aprobe contractele înainte ca Chevron şi Hellenic Energy să poată începe studiile seismice, în a doua jumătate a acestui an. Autorităţile elene au informat consorţiul că are la dispoziţie cinci ani pentru a identifica potenţiale zăcăminte recuperabile şi că orice foraj de testare nu va avea loc înainte de 2030-2032.

În paralel, firmele Exxon Mobil şi Helleniq au şi o altă licenţă pentru a căuta hidrocarburi în alte două perimetre adânci la sud de insula Creta şi evaluează datele seismice înainte de a demara forajele de explorare acolo.