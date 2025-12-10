Rețelele UE, prea lente pentru tranziția verde. Comisia propune schimbări majore în legislația energetică

3 minute de citit Publicat la 22:54 10 Dec 2025 Modificat la 22:54 10 Dec 2025

Executivul european a recunoscut că împărțirea costurilor pentru finanțarea rețelelor va reprezenta un punct sensibil în negocierile dintre statele membre. sursa foto: Getty

Comisia Europeană vrea să modifice legislația UE privind infrastructura energetică pentru a accelera modernizarea rețelei electrice a blocului și autorizarea proiectelor de interconectare, depozitare și energie regenerabilă. În centrul discuțiilor se află împărțirea costurilor între statele membre și blocajele administrative care întârzie investițiile esențiale pentru tranziția verde, scrie Euronews.

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, că va revizui legislația Uniunii Europene privind rețelele transeuropene de energie, ca parte a unui plan de modernizare a infrastructurii electrice învechite a blocului comunitar și de accelerare a procedurilor de autorizare pentru proiectele de infrastructură, depozitare și integrare a energiei regenerabile.

Executivul european a recunoscut că împărțirea costurilor pentru finanțarea rețelelor va reprezenta un punct sensibil în negocierile dintre statele membre asupra viitorului infrastructurii energetice a blocului.

Franța s-a opus de mult extinderii interconectărilor cu Peninsula Iberică prin Pirinei, invocând motive administrative, economice și de mediu. De cealaltă parte, Portugalia și Spania rămân insuficient conectate la restul UE, iar o conectivitate mai bună cu Franța le-ar crește semnificativ reziliența.

„Chestiunea împărțirii costurilor nu este una ușor de rezolvat și provoacă multe întârzieri”, a declarat un oficial al Comisiei jurnaliștilor.

Comisia spune că dorește să promoveze o declarație politică comună între Franța, Portugalia și Spania în primul trimestru al anului 2026 pentru a confirma începerea implementării cel puțin a unuia dintre proiectele din Pirinei.

Oficialii Comisiei au adăugat că „un stimulent important” este posibilitatea de a finanța aceste proiecte prin Mecanismul Conectarea Europei (Connecting Europe Facility), fondul utilizat pentru proiecte care contribuie la tranziția climatică și care va fi discutat de miniștrii energiei ai UE pe 15 decembrie.

„Propunem consolidarea finanțării prin permiterea exceptării de la evaluările de mediu pentru anumite proiecte-cheie selectate, în anumite condiții”, a declarat oficialul Comisiei, referindu-se la proiectele de interes comun (PCI) și proiectele de interes mutual (PMI) pe care Comisia le accelerează pentru a primi finanțare europeană.

Legea cunoscută drept Rețele Transeuropene de Energie (TEN-E) este în vigoare din 2022. Ea are rolul de a moderniza infrastructura energetică a UE și de a alinia obiectivele climatice și energetice ale blocului cu oportunitățile de investiții.

În cadrul planului de modernizare a rețelei electrice a Uniunii, Comisia a identificat opt proiecte menite să „întărească structurile existente” și să „asigure resursele necesare”. Acestea includ interconectări electrice, depozitare, gaze naturale și hidrogen.

Executivul european estimează un necesar uriaș de 1,2 trilioane de euro pentru modernizarea infrastructurii energetice până în 2040. Aproximativ 730 de miliarde de euro ar urma să fie investite în rețelele de distribuție și 477 de miliarde de euro în rețelele de transport, potrivit Comisiei.

Pentru a răspunde dimensiunii planului, Comisia a propus o creștere de cinci ori a finanțării UE pentru aceste proiecte în bugetul 2028–2034, de la 5,84 miliarde euro la 29,91 miliarde euro.

Actualul sistem de planificare și autorizare a rețelelor din UE a fost criticat pentru fragmentare și pentru ritmul lent, considerat un obstacol serios în integrarea energiei regenerabile și în atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050.

Comisia a anunțat că legislația privind energia regenerabilă, gazele și designul pieței de electricitate va fi reevaluată de co-legislatorii europeni pentru a răspunde mai bine nevoilor de interconectare.

Europarlamentarul Christian Ehler, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European în comisia de industrie, cercetare și energie, a declarat că modernizarea rețelelor europene este „crucială” pentru reducerea prețurilor la energie, însă a cerut și o supraveghere mai strictă din partea UE, chiar și atunci când deciziile pot intra în conflict cu standardele de mediu.

„Trebuie să fim mult mai curajoși în ceea ce privește partea de autorizare”, a spus Ehler. „Anumite excepții din legislația de mediu nu sunt suficiente. Trebuie să schimbăm legislația de bază și să răsturnăm procedurile de autorizare. Proiectele energetice sunt cele care fac posibilă tranziția energetică; protecționismul de mediu nu ar trebui să stea în calea acestui lucru”.

Kristian Ruby, secretar general al Eurelectric, grupul de lobby al industriei energetice, a salutat pachetul Comisiei dedicat rețelelor și a cerut o implementare pragmatică.

„Procesul trebuie gestionat cu grijă pentru a asigura predictibilitate și încrederea investitorilor în întregul sector al energiei electrice”, a spus Ruby.

Tom Lewis, expert în politici energetice la ONG-ul Climate Action Network Europe, a avertizat liderii UE să mențină „protecția de mediu robustă”.

„Redeschiderea legislației UE privind energia regenerabilă și prevederile sale de mediu pentru autorizare ar implica un risc real de întârziere a transpunerii și implementării și, odată cu aceasta, ar afecta capacitatea Europei de a dezvolta rapid energiile regenerabile de care are nevoie urgent”, a avertizat Lewis.