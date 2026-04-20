Serbia riscă să piardă 1,5 miliarde de euro de la UE. Comisia Europeană evaluează suspendarea fondurilor

Publicat la 21:43 20 Apr 2026 Modificat la 21:43 20 Apr 2026

Comisia Europeană evaluează în prezent dacă va suspenda 1,5 miliarde de euro din fondurile europene destinate Serbiei, din cauza unor îngrijorări legate de statul de drept și a unor reforme judiciare controversate introduse de Belgrad în ianuarie, a declarat luni comisarul pentru extindere Marta Kos în fața europarlamentarilor, scrie Euronews.

Kos a precizat că este deosebit de îngrijorată de amendamentele legislative care introduc schimbări majore, creând o formă viciată de autonomie pentru parchetul anticorupție din Serbia și subminând independența sistemului judiciar.

„Suntem din ce în ce mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Serbia. De la legi care subminează independența justiției, la reprimarea protestatarilor și la imixtiuni repetate în presa independentă”, le-a spus Kos europarlamentarilor.

Ca țară candidată la aderarea la UE din 2012, Serbia beneficiază de fonduri europene menite să sprijine reformele interne necesare.

Parcursul Serbiei spre Uniune a încetinit însă din cauza relațiilor strânse cu Rusia și a represiunii declanșate de președintele Aleksandar Vučić împotriva protestelor antiguvernamentale și anticorupție, care au izbucnit în decembrie 2024, după prăbușirea unei copertine de beton la gara din Novi Sad, în care au murit 16 persoane.

Tensiunile cu UE au fost amplificate de poziția Serbiei față de invazia Rusiei în Ucraina.

În mai 2025, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a criticat refuzul Serbiei de a se alinia politicii externe a UE. Deși Serbia a condamnat războiul de agresiune, a continuat să refuze impunerea de sancțiuni împotriva Moscovei.

Comisia Europeană a precizat că așteaptă evaluarea Consiliului Europei privind legea judiciară aprobată în ianuarie. Așa-numita Comisie de la Veneția, un organism al Consiliului Europei, a vizitat Belgradul pe 16–17 martie pentru a-și pregăti avizul.

„Vom continua să sprijinim Serbia pe drumul său european. Dar ne așteptăm ca autoritățile să alinieze pe deplin legislația judiciară la recomandările Comisiei de la Veneția și să restabilească independența presei”, a declarat Kos luni.

„Comisia de la Veneția va emite avizul de urgență în săptămânile următoare”, a transmis Consiliul Europei într-un comunicat de presă la mijlocul lunii martie.