SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice

Minerale rare în tabelul periodic al elementelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează EFE, potrivit Agerpres.

Acordul, la care participă şi Japonia, a fost negociat între reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic.

Greer a declarat într-un comunicat de presă că acest anunţ este „un semnal important că cele mai mari economii de piaţă din lume sunt angajate să dezvolte o nouă paradigmă pentru comerţul preferenţial cu minereuri critice”.

La rândul său, Uniunea Europeană a detaliat că acest acord include un angajament între SUA şi UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înţelegere privind materiile prime, cu scopul de a consolida securitatea lanţului de aprovizionare cu minereuri critice.

Preţuri minime ajustate la frontieră

Statele Unite au explicat că, în cadrul planului de acţiune, vor dezvolta politici şi mecanisme comerciale coordonate cu Comisia Europeană şi Japonia, cum ar fi preţuri minime ajustate la frontieră.

Ideea este ca partenerii să nu îşi blocheze reciproc eforturile, de exemplu, atunci când caută să se aprovizioneze de la aceiaşi furnizori şi că vor coopera la proiectele pe care le susţin, în gestionarea cererii şi a preţurilor şi, în special, la tehnologiile de reciclare şi înlocuirea materiilor prime critice.

Ce sunt minereurile critice

Aşa-numitele minereuri critice, cum ar fi aluminiul, litiul şi zincul, sunt materii prime esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de generaţie următoare şi a unei game largi de produse tehnologice pe care Washingtonul le consideră extrem de importante pentru economie şi securitate naţională.

Separat, SUA au convenit un plan de acţiune similar cu Mexicul, Jamieson Greer semnând un acord în acest sens cu secretarul economiei Mexicului, Marcelo Ebrard.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a găzduit miercuri un summit ministerial privind minereurile critice cu reprezentanţi din 55 de ţări.

În timpul summitului, vicepreşedintele american JD Vance le-a propus partenerilor săi crearea unui „bloc comercial” privind minereurile critice pentru a reduce monopolul Chinei în acest domeniu.

În marginea summitului, SUA a semnat miercuri acorduri privind minereurile critice cu Argentina, Mexic, Ecuador şi Paraguay.