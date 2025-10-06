Țara din UE unde n-ai voie să pornești centrala mai devreme de data oficială sau să faci mai cald de 19°C în casă. Amenzile sunt uriașe

2 minute de citit Publicat la 12:14 06 Oct 2025 Modificat la 12:35 06 Oct 2025

În Italia, cine pornește centrala mai devreme de data din lege riscă amenzi de mii de euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, mulți încep să se întrebe când pot porni sistemele de încălzire. Răspunsul, însă, nu este deloc simplu și nici flexibil, în această țară din UE - unul dintre puținele state membre care impun reguli clare și stricte privind utilizarea sistemelor de încălzire. Pentru cei care locuiesc acolo sau călătoresc în timpul sezonului rece, este esențial să se informeze și să respecte reglementările locale pentru a evita sancțiuni severe.

În Italia, folosirea centralelor termice este strict reglementată prin lege, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni usturătoare, potrivit Corriere della Sera.

Reguli clare pentru încălzire în Italia: când ai voie să pornești caloriferele, în funcție de zonă

Italia este împărțită în șase zone climatice, stabilite în funcție de temperatura medie anuală. În funcție de zona în care locuiești, legea îți permite să pornești încălzirea doar între anumite date și pentru un număr limitat de ore pe zi. Iată calendarul oficial:

Zona A (ex: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle): între 1 decembrie și 15 martie , maximum 6 ore/zi .

(ex: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle): între , maximum . Zona B (ex: Palermo, Catania, Agrigento, Reggio Calabria): între 1 decembrie și 31 martie , maximum 8 ore/zi .

(ex: Palermo, Catania, Agrigento, Reggio Calabria): între , maximum . Zona C (ex: Napoli, Salerno, Cagliari, Taranto): între 15 noiembrie și 31 martie , maximum 10 ore/zi .

(ex: Napoli, Salerno, Cagliari, Taranto): între , maximum . Zona D (ex: Roma, Florența, Genova, Pescara): între 1 noiembrie și 15 aprilie , maximum 12 ore/zi .

(ex: Roma, Florența, Genova, Pescara): între , maximum . Zona E (ex: Milano, Torino, Bologna, Veneția): între 15 octombrie și 15 aprilie , maximum 14 ore/zi .

(ex: Milano, Torino, Bologna, Veneția): între , maximum . Zona F (ex: Belluno, Trento, Cuneo): fără restricții de timp.

Este important ca fiecare locatar să cunoască zona climatică în care se află pentru a evita penalizările.

Temperatură maximă admisă în locuințele din Italia: 19°C

Regulile nu se opresc doar la perioada în care poți folosi centrala, ci și la temperatura maximă permisă în interiorul locuințelor:

În case și apartamente: temperatura maximă este de 19°C, cu o toleranță de +2°C (adică maximum 21°C).

În clădiri industriale sau ateliere: limita este și mai strictă – doar 17°C.

Autoritățile italiene impun aceste reguli pentru a încuraja eficiența energetică și reducerea consumului, în special în contextul crizei energetice globale.

Amenzi între 500 și 3.000 de euro pentru încălcarea regulilor

Cei care pornesc centrala mai devreme decât este permis sau setează temperatura peste limita admisă riscă amenzi între 500 și 3.000 de euro, potrivit Assoutenti – o organizație de protecție a consumatorilor din Italia.

La aceste sume se pot adăuga sancțiuni suplimentare impuse de primării sau autoritățile locale, de până la 800 de euro.

Cum poți economisi la factura de încălzire fără să încalci legea, în Italia

Pentru a reduce costurile cu încălzirea, dar și pentru a rămâne în legalitate, Agenția Națională pentru Eficiență Energetică (ENEA) recomandă un set de reguli simple: