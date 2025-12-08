Topul celor mai mari aeroporturi din UE ca număr de pasageri. Pe ce loc a ajuns Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti

Terminal sosiri, la Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Sursa foto: Agerpres Foto

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi pe calea aerului, arată datele publicate luni de Eurostat cu prilejul Zilei internaţionale a aviaţiei civile (ONU), potrivit Agerpres.

Alte mari aeroporturi din UE sunt Amsterdam Schiphol (66,8 milioane), Adolfo Suarez Madrid Barajas (66,1 milioane), Frankfurt Main (61,5 milioane), Barcelona El Prat (54,9 milioane), Roma Fiumicino (46,7 milioane) şi Munchen (41,5 milioane), acestea fiind de altfel şi singurele aeroporturi din UE care au înregistrat peste 40 de milioane de pasageri.

Datele arată că în 2024 aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena a depăşit Paris-Orly, urcând până pe locul 10 datorită unei creşteri semnificative a numărului de pasageri faţă de 2023 (+19,6%).

Aeroportul Internațional Henri Coandă București ocupă locul 27 în clasament, cu 15,940 milioane de pasageri transportaţi.

Aeroportul Henri Coandă Otopeni a fost devansat în 2024 de aeroporturi precum cel din Varşovia, 21,256 milioane de pasageri, Budapesta, 17,509 milioane de pasageri, şi Praga, 16,294 milioane de pasageri, dar devansează aeroporturi precum cel din Porto (Portugalia), Gran Canaria (Spania) şi Hamburg (Germania).

În 2024, numărul total de pasageri care au călătorit cu avionul în UE a fost de 1,1 miliarde, o creştere de 8,3% faţă de 2023 (973 de milioane). Eurostat precizează că este vorba de o cifră mai mare decât cea înregistrată înainte de pandemie, în 2019 (1,0 miliard de pasageri)

Datele arată că, în 2024, toate ţările UE au înregistrat o creştere a numărului de pasageri transportaţi cu avionul faţă de 2023. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în: Ungaria (+19,2%), Cehia (+18,9%) şi Estonia (+17,8%). La polul opus, cele mai modeste creşteri au fost în Suedia (+1,3%), Bulgaria (+3,8%) şi Franţa şi Irlanda (ambele +4,6%).

În cazul României, numărul de pasageri transportaţi cu avionul a crescut cu 7,1% în 2024 comparativ cu 2023, de la 22,964 milioane, până la 24,590 milioane.