Tot mai mulți expați români revin acasă din UK: Țara noastră e pe primul loc în topul cetățenilor UE întorși din Marea Britanie în 2025

Tot mai mulți expați români se întorc acasă din UK. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un număr tot mai mare de români se întorc acasă din Marea Britanie, potrivit celui mai recent raport anual privind migrația internațională publicat de Office for National Statistics (ONS), arată SWLondoner.

Datele din setul „Long-term international immigration, emigration and net migration flows” arată că, în perioada iunie 2024 – iunie 2025, România s-a situat pe primul loc între țările europene în ceea ce privește numărul de cetățeni care au părăsit Regatul Unit pentru a se întoarce acasă. Aproximativ 37.000 de români au revenit în România în acest interval, cea mai mare cifră înregistrată în rândul statelor europene.

Românii reprezintă în prezent cea mai mare comunitate de imigranți din Marea Britanie, iar tendința de întoarcere este vizibil mai accentuată decât în cazul altor naționalități europene. Prin comparație, numărul românilor care s-au mutat din România în Regatul Unit în aceeași perioadă a fost considerabil mai mic, de aproximativ 13.000 de persoane, ceea ce indică un dezechilibru clar între plecări și sosiri.

Câți cetățeni din țări UE s-au întors acasă din Marea Britanie în perioada iunie 2024 - iunie 2025

România - 37.000

Polonia - 25.000

Bulgaria - 11.000

Italia - 11.000

Spania - 9.000

Portugalia - 8.000

Franța - 6.000

Câți cetățeni din țări UE s-au mutat în Marea Britanie în perioada iunie 2024 - iunie 2025

România - 13.000

Polonia - 6.000

Bulgaria - 4.000

Italia - 4.000

Spania - 3.000

Portugalia - 3.000

Lituania - 2.000

De ce se întorc românii din UK

Această creștere a numărului de români care părăsesc Regatul Unit a stârnit întrebări legate de motivele care stau la baza deciziei de a reveni în țară. Printre factorii frecvent invocați se numără impactul Brexitului asupra drepturilor și stabilității imigranților, creșterea costului vieții în Marea Britanie, precum și dorința de a fi mai aproape de familie.

În același timp, România a devenit mai atractivă din punct de vedere economic, cu oportunități mai diverse pe piața muncii, salarii competitive în anumite sectoare și posibilitatea de a lucra pentru companii internaționale fără a părăsi țara.

La acestea se adaugă și percepțiile legate de siguranță, calitatea vieții și stabilitatea socială, dar și incertitudinile politice din Regatul Unit, inclusiv discuțiile privind înăsprirea regimului de imigrație.

Următoarea ediție a raportului ONS este așteptată în luna mai 2026 și va oferi o imagine mai clară asupra modului în care aceste tendințe vor evolua, însă datele actuale confirmă deja un fapt important: România conduce detașat clasamentul european al expaților care aleg să revină acasă din Marea Britanie.