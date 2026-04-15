UE a lansat aplicația pentru verificarea vârstei copiilor pe rețelele sociale. Von der Leyen: „Utilizatorii rămân complet anonimi”

Publicat la 12:26 15 Apr 2026 Modificat la 12:37 15 Apr 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 15 aprilie 2026. Sursa foto: Ursula von der Leyen via X

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri lansarea aplicației europene pentru verificarea vârstei utilizatorilor online, un instrument care va fi folosit inclusiv de rețelele de socializare pentru a limita accesul minorilor la conținut nepotrivit.

„Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele (sociale)”, a transmis aceasta.

Potrivit președintei executivului comunitar, aplicația îndeplinește toate condițiile:

„Respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume, utilizatorii ăși vor comunica doar vârsta și vom rămâne complet anonimi, funcționează pe orice dispozitiv, este ușor de utilizat și complet open source”.

În plus, președinta CE a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă, că cetățenii o vor putea folosi „curând”.

Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania Cipru și Irlanda plănuiesc să integreze aplicația în portofelele lor naționale (n.r. portofelul european digital), a mai transmis Ursula von der Leyen. „Vom avea toleranță zero pentru companiile care nu respectă dreptul copiilor noștri.”, a precizat aceasta.

It is for parents to raise their children. Not platforms.



Anunțul vine în contextul unei presiuni tot mai mari la nivel european pentru protejarea copiilor în mediul digital, pe fondul îngrijorărilor legate de dependența de platforme, expunerea la conținut nociv și problemele de sănătate mintală. Mai multe state membre și Parlamentul European susțin introducerea unei vârste minime de 16 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, cu acord parental pentru adolescenți .

Noua aplicație, aflată deja în faze de testare în mai multe țări UE, va permite utilizatorilor să demonstreze că au vârsta legală pentru a accesa anumite servicii online, fără a dezvălui date personale sensibile. Sistemul este gândit ca o soluție „privacy-first”, bazată pe tehnologii care confirmă vârsta fără a expune identitatea utilizatorului .

Inițiativa face parte din eforturile mai largi ale Comisiei Europene de implementare a Digital Services Act, care obligă marile platforme digitale să reducă riscurile pentru minori și să asigure un nivel ridicat de protecție online.

„Trebuie să facem mediul digital la fel de sigur ca lumea reală pentru copii”, a transmis anterior von der Leyen, subliniind că tehnologia nu trebuie să vină „în detrimentul sănătății și siguranței tinerilor” .

Lansarea aplicației vine pe fondul unor inițiative similare la nivel național. De exemplu, Franța și Austria pregătesc restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale, iar alte state europene analizează măsuri similare, inclusiv sisteme obligatorii de verificare a vârstei.