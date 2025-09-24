UE vrea să construiască un „zid al dronelor”, de-a lungul întregii frontiere de est a Europei

UE își propune să pună la punct o rețea anti-drone în 12 luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană îşi poate îmbunătăţi semnificativ în 12 luni capacităţile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o reţea completă terestră şi maritimă capabilă de a urmări şi de a distruge ţinte, a declarat comisarul european pentru apărare şi spaţiu Andrius Kubilius, relatează miercuri Euractiv, preluat de Agerpres.

Ideea unui aşa-numit „zid al dronelor” a obţinut sprijin în interiorul Uniunii Europene după recentele incursiuni de drone ruse în spaţiul aerian al unor ţări din estul blocului comunitar.

„Trebuie să înţelegem că ducem lipsă de capacităţi pentru detectarea dronelor. Poate avem o bună capacitate de a detecta avioane şi rachete, dar dronele au specificul lor - zboară foarte jos şi sunt mici”, a declarat Kubilius pentru Euractiv.

Uniunea Europeană are în vedere să ridice un „zid al dronelor” de-a lungul frontierei sale de est, un proiect a cărui urgenţă este amplificată de intruziunea recentă a unor drone ruse în spaţiul aerian polonez.

Pe 10 septembrie, Polonia şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

După câteva zile, România a denunţat, de asemenea, zborul unei drone ruse în spaţiul său aerian.