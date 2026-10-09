Uniunea Europeană a plătit 7,9 miliarde de euro pentru GNL rusesc din Arctica, deși promite să renunțe la gazul Moscovei

Europa a plătit aproximativ 7,88 miliarde de euro pentru GNL provenit din proiectul energetic rusesc din Arctica în primele nouă luni ale lui 2026. sursa foto: Getty

Importurile continue de gaz natural lichefiat rusesc subminează credibilitatea promisiunii Uniunii Europene de a rupe legăturile energetice cu Moscova, mai ales în condițiile în care Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei, scrie Euronews.

Europa a plătit aproximativ 7,88 miliarde de euro pentru gazul natural lichefiat (GNL) provenit din proiectul energetic rusesc din Arctica în primele nouă luni ale lui 2026, în ciuda eforturilor Bruxelles-ului de a renunța la gazul de la Moscova, potrivit organizației Urgewald.

Cifrele, compilate de Urgewald pe baza datelor firmei de analiză de piață Kpler, arată cât de dependentă rămâne UE de energia rusească: între ianuarie și septembrie, în porturile europene au ajuns 12,18 milioane de tone, un nivel record.

UE încearcă de ceva vreme să se desprindă de energia rusească, iar anul acesta a adoptat o serie de măsuri pentru a pune capăt dependenței de Moscova. La începutul lui 2026, Bruxelles-ul a interzis încheierea de noi contracte energetice cu Rusia, iar interdicția completă asupra GNL-ului rusesc va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Între timp, administrația Trump a anunțat recent Legea Lindsey Graham, care conferă Statelor Unite puterea de a sancționa livrările de GNL rusesc către Europa înainte ca interdicția UE să intre în vigoare.

Toate acestea se întâmplă într-un moment în care rezervele de gaz ale Europei au atins un minim record, iar blocul comunitar se confruntă cu o criză energetică severă. Asta face Bruxelles-ul tot mai vulnerabil în fața deciziilor luate la Washington, principalul furnizor de GNL al UE.

Importurile europene de GNL din proiectul rusesc Yamal au crescut cu 9,5% față de anul trecut în perioada ianuarie–septembrie, iar porturile UE au primit 85% din livrările înregistrate de Yamal.

Franța a primit aproape trei sferturi din livrările către UE din septembrie: porturile Dunkerque și Montoir au descărcat 571.716 tone de GNL arctic, potrivit Kpler.

Țările de Jos au importat 146.461 de tone de GNL, iar Portugalia 74.263 de tone. Nu au fost înregistrate transporturi în Spania sau la terminalul belgian Zeebrugge.

Faptul că GNL-ul arctic continuă să ajungă în Europa arată cât de greu este ca un angajament de eliminare treptată, pe termen lung, să se transforme într-o ruptură comercială imediată.

Interdicții pe termen scurt, fără efect real

Cifrele ridică totodată semne de întrebare cu privire la eficiența primelor restricții impuse de UE asupra GNL-ului rusesc.

Interdicția privind importurile pe baza contractelor pe termen scurt existente a intrat în vigoare pe 25 aprilie, însă livrările din septembrie au ajuns la 792.440 de tone, ușor peste nivelul de acum un an.

Interdicția totală a UE asupra GNL-ului rusesc livrat în baza contractelor pe termen lung existente și eligibile urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Până atunci, achizițiile continue aduc venituri pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei și scot la iveală limitele unor restricții care vizează doar anumite contracte, fără să oprească imediat comerțul în ansamblu.

„Am presupus mereu că impactul nu va fi unul deosebit de semnificativ, din moment ce cea mai mare parte a capacității de export este oricum legată de contracte pe termen lung”, a declarat pentru Euronews Sebastian Rötters, specialist în campanii energetice la Urgewald.

„În plus, volumele de export sunt în general mai mici vara, din cauza lucrărilor de întreținere la terminal și a transporturilor de GNL către Asia pe Ruta Maritimă Nordică”, a adăugat Rötters.

Adevăratul test pentru Yamal va fi eliminarea treptată de către UE, începând din 2027, a spus Rötters, subliniind că aceasta ar putea duce la reduceri vizibile ale exporturilor, din cauza dificultăților logistice tot mai mari.

Apel la înăsprirea celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni

Organizația germană Urgewald cere ca viitorul pachet de sancțiuni al UE, al 22-lea, să închidă breșele existente, în special pe cele care susțin flota specializată de tancuri petroliere de clasă Arc7, capabile să navigheze prin gheață și necesare pentru transportul GNL-ului din Arctica.

Dependența proiectului Yamal de aceste nave specializate face ca sistemul său de export să fie vulnerabil la restricții asupra transportului și serviciilor conexe.

Porturile europene sunt, în plus, destinații convenabile din punct de vedere geografic, ceea ce le permite navelor să descarce și să se întoarcă relativ repede la proiect.

Urgewald susține că perturbarea acestor lanțuri logistice ar putea pune presiune pe capacitatea Rusiei de a-și menține exporturile de GNL din Arctica.

„UE nu ar trebui să aștepte pasiv intrarea în vigoare a embargoului din 2027. Următorul pachet de sancțiuni ar trebui să închidă breșele rămase, mai ales pe cele care mențin în funcțiune flota indispensabilă de tancuri GNL Arc7. Washingtonul, între timp, are acum puterea de a sancționa acest comerț oricând înainte de acel moment”, se arată în declarația Urgewald.

Astfel de măsuri ar necesita însă coordonare politică între UE și statele membre și ar putea complica aprovizionarea Europei cu gaz înainte de intrarea în vigoare a interdicției și în pragul unei ierni imprevizibile.

Datele disponibile nu arată cât din acest comerț ar putea fi redirecționat către alți cumpărători sau ce consecințe ar avea asupra prețurilor gazelor în Europa. Totuși, orice perturbare suplimentară, pe lângă pierderea GNL-ului din Orientul Mijlociu, s-ar resimți.

Trump obține încă o pârghie asupra securității energetice a UE

Sancțiunile americane adoptate în baza Legii Lindsey Graham ar putea perturba comerțul înainte de intrarea în vigoare a interdicției UE și ar putea obliga guvernele și cumpărătorii europeni să reacționeze.

Administrația americană are termen până pe 18 octombrie pentru prima evaluare prevăzută de lege. Potrivit Urgewald, acest termen nu trebuie însă confundat cu o interdicție automată a livrărilor din Yamal, deoarece efectul practic al legii depinde de modul în care administrația își va folosi prerogativele.

„Președintele SUA trebuie să întocmească până pe 18 octombrie o listă a navelor care transportă GNL rusesc. Aceste nave vor fi apoi supuse sancțiunilor, cu excepția cazului în care Trump acordă așa-numitele derogări. Acest lucru este posibil și, având în vedere istoricul lui Trump în privința Rusiei, deloc improbabil”, a declarat Rötters pentru Euronews.

De pe 18 octombrie și până la intrarea în vigoare a embargoului final, în 2027, importurile UE din Yamal vor depinde de bunăvoința președintelui american, a subliniat Rötters.

Sancțiunile americane au restricționat deja sever proiectul rusesc Arctic LNG 2 și Ruta Maritimă Nordică, în timp ce Yamal LNG continuă să aprovizioneze Europa.

Datele Kpler arată că, în septembrie, 706.473 de tone de GNL au avut ca destinație China, Coreea de Sud și Taiwanul.