Uniunea Europeană propune ca „gigafabricile” de inteligență artificială să fie scutite de evaluările de mediu

Comisia estimează că propunerile sale – care nu au fost însoțite de o evaluare oficială de impact – vor economisi companiilor 1 miliard de euro pe an. sursa foto: Getty

Centrele de date, „gigafabricile” de inteligență artificială și locuințele accesibile ar putea fi exceptate de la obligativitatea evaluărilor impactului asupra mediului în Uniunea Europeană, potrivit unei propuneri care marchează un nou pas în retragerea Comisiei Europene din regulile de mediu, relatează The Guardian.

Cel mai recent dintre pachetele destinate reducerii birocrației cere accelerarea procedurilor de autorizare pentru proiectele critice și diminuarea obligațiilor privind raportările de mediu pentru companii.

Reforma propusă ar extinde lista sectoarelor strategice, incluzând centrele de date – în linie cu ambiția UE de a deveni lider global în AI – și locuințele accesibile, pentru a îmbunătăți mobilitatea forței de muncă. Statele membre ar putea decide dacă astfel de proiecte trebuie sau nu supuse evaluărilor de mediu.

Alte elemente ale planului de simplificare prevăd abrogarea unei baze de date privind substanțele chimice periculoase („substanțe care ridică probleme în produse”); eliminarea obligației ca poluatorii din UE să aibă reprezentanți autorizați în statele membre unde își vând produsele; și transferarea cerinței de implementare a sistemelor de management de mediu în ferme și industrie de la nivelul instalațiilor la nivelul companiilor.

„Să nu existe nicio confuzie: nu este o diluare a regulilor noastre de mediu. Totuși, trebuie să ne adaptăm unei lumi care se schimbă rapid”, a declarat Comisarul pentru mediu și resurse de apă, Jessika Roswall.

Comisia estimează că propunerile sale – care nu au fost însoțite de o evaluare oficială de impact – vor economisi companiilor 1 miliard de euro pe an.

Grupurile de mediu au descris pachetul drept parte din „un tipar mai amplu de atac” ce demontează politicile europene de mediu și subminează responsabilitatea democratică, avertizând totodată asupra costurilor indirecte pentru sănătatea umană și natură. Un studiu realizat pentru Comisie în aprilie a estimat costurile neaplicării legislației de mediu existente la 180 de miliarde de euro anual.

„Propunerea de astăzi marchează încă un moment trist în nebunia dereglementării. Este ca și cum ai privi un accident de mașină în reluare, cu încetinitorul. Comisia propune schimbări „minore”, pierde complet controlul și ajungem ca eurodeputații și statele membre să dezmembreze întregi legi de mediu”, a declarat Sabien Leemans, activistă pentru biodiversitate în cadrul WWF Europa.

Pachetul de mediu a fost anunțat în paralel cu o propunere de extindere și modernizare a rețelei electrice a UE, pe măsură ce blocul trece de la energia produsă cu combustibili fosili la electricitate generată în principal din turbine eoliene și panouri solare.

Peste noapte, legislatorii și statele membre au convenit asupra unui obiectiv climatic de reducere a poluării care încălzește planeta cu 90% față de nivelurile din 1990, cu excepții care permit ca 5% din totalul reducerilor să provină din credite de carbon din străinătate.

Ottmar Edenhofer, președintele Consiliului Consultativ Științific European privind Schimbările Climatice, a numit acordul „un moment important” pentru menținerea UE pe o traiectorie fezabilă către neutralitatea climatică în 2050.

„Totuși, unele dintre flexibilitățile introduse de factorii de decizie – precum posibila utilizare a creditelor internaționale de carbon – riscă să slăbească reducerea emisiilor interne până în 2040 și, prin urmare, să pună în pericol obiectivul pe termen lung de neutralitate climatică al UE”, a adăugat el. „Dacă aceste credite internaționale vor avea vreun rol, ele trebuie să respecte cele mai înalte standarde de integritate de mediu, pentru a evita subminarea tranziției interne a UE”.

Marți, guvernele UE și legislatorii au ajuns și la un acord pentru reducerea anvergurii legilor privind sustenabilitatea corporativă. Acordul – rezultat în urma unor presiuni puternice atât din interiorul UE, cât și din partea SUA – limitează numărul companiilor vizate, amână termenul de conformare pentru una dintre directive până în 2029 și elimină cerința ca firmele să adopte planuri de tranziție climatică.

Acordul a fost întâmpinat favorabil de grupurile de lobby din mediul de afaceri, care au făcut campanie pentru restrângerea acestor reguli.

„Este încurajator să vedem reguli mai realiste privind efectuarea due diligence-ului, care recunosc că nu toate riscurile sau partenerii comerciali din lanțurile de activitate trebuie cartografiați. Salutăm, de asemenea, concentrarea regulilor pe due diligence-ul de bază, mai degrabă decât pe planurile de tranziție, care riscau duplicări și conflicte cu alte reguli ale UE”, a declarat Markus Beyrer, directorul general BusinessEurope.