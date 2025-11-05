Unul dintre suspecţii furtului de la Muzeul Luvru este o "mică vedetă" pe reţelele sociale. În trecut era paznic de muzeu

3 minute de citit Publicat la 21:03 05 Noi 2025 Modificat la 21:03 05 Noi 2025

Suspectul era cunoscut pe rețelele de socializare sub numele Doudou Cross Bitume. Foto: Getty Images

Unul dintre bărbații arestați şi suspectaţi de furtul bijuteriilor în valoare de 88 de milioane de euro, de la Muzeul Luvru, este o "mică vedetă" pe reţelele sociale, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de securitate la Centrul Pompidou, a relatat presa franceză. Identificat de autoritățile judiciare drept Abdoulaye N, bărbatul de 39 de ani a fost arestat la domiciliul său din Aubervilliers, o suburbie din nordul Parisului unde s-a născut, la șase zile după jaful din 19 octombrie. El este acuzat de furt organizat și conspirație criminală, scrie The Guardian.

Un tribunal din Bobigny, la nord de Paris, a amânat miercuri procesul său într-un caz separat, în care este acuzat de deteriorarea proprietății publice, invocând faptul că nu au fost îndeplinite condițiile pentru o audiere "senină", din cauza "atenției presei și a evenimentelor recente".

Maxime Cavaillé, unul dintre avocații care îl reprezintă pe suspect, a declarat că apărarea sa va fi "extrem de vigilentă" în privința "respectării prezumției de nevinovăție" și că va urmări protejarea drepturilor și a vieții private ale clientului, în ciuda naturii extraordinare a cazului Luvru.

Patru suspecți sunt reținuți în legătură cu furtul, inclusiv trei despre care se crede că ar fi fost membri ai bandei de patru persoane care au folosit un camion furat, cu scară extensibilă și lift de marfă, pentru a ajunge la fereastra de la primul etaj al galeriei Apollo din muzeu.

Doi membri ai bandei au spart o fereastră neasigurată și două vitrine de sticlă, înainte de a coborî cu liftul și de a fugi pe motocicletele conduse de ceilalți doi. Jaful, comis în plină zi, a durat mai puțin de șapte minute de la început până la sfârșit.

Hoții au fugit cu opt piese valoroase, printre care un colier cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I celei de-a doua soții, Marie Louise, și o diademă încrustată cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care a aparținut cândva soției lui Napoleon al III-lea.

Presa franceză a relatat că Abdoulaye N – al cărui ADN ar fi fost găsit pe una dintre vitrine și pe obiecte abandonate la fața locului, precum mănuși, o vestă reflectorizantă și discuri de tăiat – este suspectat că ar fi fost unul dintre cei doi care au pătruns în galerie prin efracție.

Potrivit publicațiilor Le Parisien și BFMTV, suspectul era cunoscut pe rețelele de socializare sub numele Doudou Cross Bitume, o figură cunoscută în cartier, care a publicat numeroase videoclipuri pe YouTube, iar mai recent pe TikTok și Instagram.

Unele dintre videoclipuri, cu sloganul "Toujours plus près du bitume" ("Întotdeauna mai aproape de asfalt"), îl arată executând trucuri pe motociclete în Paris și Aubervilliers, în apropierea stadionului Stade de France. Alte clipuri oferă sfaturi pentru dezvoltare musculară.

În mai multe dintre ele, Doudou Cross Bitume este văzut conducând un Yamaha TMax, același tip de mega-scuter folosit de hoții de la Luvru în timpul fugii. Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate.

Le Parisien a relatat că suspectul a lucrat anterior pentru UPS, Toys R Us și ca agent de securitate la Centrul Pompidou. Vecinii săi l-au descris ca fiind "amabil, decent și un om care își poartă inima pe mânecă".

Conform mai multor publicații franceze, cazierul judiciar al lui Abdoulaye N conține 15 infracțiuni, printre care: deținere și transport de droguri, conducere fără permis și punerea în pericol a altor persoane. De asemenea, el a fost condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul nu a oferit poliției prea multe informații, dar "a recunoscut parțial" implicarea sa în jaful de la Luvru. Un alt suspect, arestat săptămâna trecută, fusese condamnat pentru același jaf din 2014, a adăugat aceasta.

Beccuau a menționat că profilurile suspecților "nu corespund celor asociate, de obicei, cu crima organizată la nivel înalt și meticulos planificată", ceea ce a dus la speculații în presa franceză că ar fi putut fi angajați de o minte necunoscută.

Suspectul urma inițial să fie judecat miercuri sub acuzații minore – spargerea unei oglinzi și deteriorarea ușii celulei închisorii în care a fost deținut în 2019, ca parte a unei anchete separate pentru furt, din care a fost ulterior achitat, a relatat Associated Press.