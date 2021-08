Un urs a fost surprins de camerele de supraveghere când fura un colet Amazon din fața unei case

Hoțul: un urs.

Adam Levine, proprietarul casei spune că pachetul conținea hârtie igienică parfumată.

Până la urmă, ursul a abandonat coletul în curtea unui vecin.

Kristin Levine, a glumit pe Facebook spunând că ”poate ursul voia doar să aibă un funduleț parfumat”.

La 5 minute după ce curierul a lăsat coletul, soții Levine au fost avertizați de sistemul de securitate.

”Am murit de râs, știam că nimic din ce e acolo nu poate fi de neînlocuit, așa că ne-am distrat pe cinste.”

THIS BEAR LOOK INNOCENT TO ME USA TODAY



HOW DO WE NOT KNOW THIS BEAR WAS NOT *DELIVERING* THAT AMAZON PACKAGE THERE IS NO RULE THAT SAYS A BEAR CAN NOT DELIVER AN AMAZON PACKAGE



CASE CLOSE https://t.co/nSIcx5S2kb