Va dispărea numerarul în Europa? Banca Centrală Europeană pregătește noi bancnote ca să transmită un mesaj clar

3 minute de citit Publicat la 10:24 20 Aug 2026 Modificat la 10:24 20 Aug 2026

Maria Callas ar putea apărea pe noua bancnotă de 5 euro. Foto: ECB

Plățile digitale sunt tot mai folosite, iar unii europeni cred că euro digital va înlocui numerarul. În acest context, Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește noi bancnote și transmite un mesaj clar că banii cash vor rămâne în circulație, scrie Euronews.

Bancnotele euro vor avea o imagine nouă. Acestea vor include simboluri ușor de recunoscut, în locul desenelor abstracte, elemente de securitate mai bune și un design mai apropiat de cetățeni.

BCE a prezentat în iulie propunerile pentru noile bancnote. Modelele sunt foarte diferite de cele aflate acum în circulație și reprezintă cea mai importantă schimbare vizuală de la introducerea euro.

"Lucrăm la prima transformare vizuală completă a bancnotelor euro, cu teme, simboluri și modele noi. Scopul este ca viitoarele bancnote să fie mai apropiate de europeni”, a declarat pentru Euronews Doris Schneeberger, directoarea pentru bancnote din cadrul BCE.

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Propunerile finaliste sunt grupate în jurul a două teme - cultura europeană și bogăția naturii. Prima variantă prezintă personalități importante din istoria artei, muzicii, științei și literaturii. A doua include imagini cu râuri și păsări.

BCE a lansat un sondaj public prin care cetățenii pot alege varianta preferată. Noile bancnote nu vor intra însă prea curând în circulație. O sursă din sectorul bancar a declarat pentru Euronews că acestea ar putea apărea abia în 2029.

Potrivit lui Schneeberger, "milioane de europeni" au răspuns deja la sondaj. Tema câștigătoare va fi anunțată în decembrie 2026.

Va dispărea numerarul?

"Nimeni nu ar renova o casă care urmează să fie demolată în viitorul apropiat", a spus Schneeberger despre planul de redesenare a bancnotelor.

În condițiile în care plățile digitale sunt tot mai răspândite, BCE vrea să păstreze rolul bancnotelor ca principala formă de "monedă publică" disponibilă cetățenilor.

Moneda publică este emisă de o bancă centrală. Pentru populație, aceasta înseamnă bancnote și monede. În cazul băncilor comerciale, include rezervele pe care acestea le păstrează la banca centrală. Este numită "publică" deoarece este creată și garantată de o autoritate publică.

Moneda privată este creată de băncile comerciale și se găsește în special în conturile curente și de economii. Aceasta este folosită în majoritatea tranzacțiilor zilnice, precum transferurile bancare și plățile cu cardul.

În paralel, BCE pregătește euro digital, o nouă formă electronică de monedă publică, care ar putea deveni disponibilă în 2029. Instituția vrea să combată informațiile false potrivit cărora euro digital va înlocui numerarul.

"Plata cu monedă publică va rămâne întotdeauna o opțiune, fie prin numerar, fie prin euro digital. Euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui. Europenii vor putea alege în continuare cum să plătească: în numerar, cu euro digital sau prin alte metode", a explicat Schneeberger.

Bancnotele euro au mai fost schimbate o singură dată

Bancnotele euro au fost modificate o singură dată de la introducerea monedei, însă aspectul general a rămas aproape neschimbat.

"De la prima emitere, în 2002, bancnotele euro au avut tema «Epoci și stiluri», reprezentată prin ferestre, porți și poduri. Designul a fost actualizat odată cu seria Europa, emisă între 2013 și 2019, dar imaginea generală a rămas asemănătoare", a spus reprezentanta BCE.

Prin noul design, BCE vrea ca europenii de toate vârstele să se identifice mai ușor cu imaginile de pe bancnote.

"Avem acum ocazia să facem bancnotele mai apropiate de oameni, prezentând persoane, păsări și clădiri reale", a concluzionat directoarea BCE.