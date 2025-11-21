„Văduvele Negre” din Rusia: Schema macabră prin care femeile fac bani din moartea soldaților pe front, în Ucraina

Văduvele Negre sunt doar manifestarea cea mai cinică și vizibilă a „economiei morții” din Rusia, notează Foreign Policy. Foto: Getty Images

Economia morții înflorește în Federația Rusă, iar schema macabră prin care se obțin bani din moartea soldaților le are în centru pe așa-zisele „văduve negre”. Este vorba despre tinere femei care se căsătoresc cu soldați mobilizați pe front sau care își presează partenerii să se înroleze în război pentru a revendica despăgubiri de la stat, după ce aceștia sunt uciși pe front. Într-un caz, o femeie s-a căsătorit cu patru bărbați, care au murit în războiul împotriva Ucrainei. Având în vedere că durata de viață medie a unui infanterist rus, de pildă, de la momentul în care ajunge pe front este de aproximativ 12 zile, „afacerea” este una profitabilă, relatează Foreign Policy într-o amplă analiză.

O rezervă constantă de soldați noi este esențială pentru strategia militară rusă de a încerca să copleșească apărarea Ucrainei prin forță numerică pură. Kremlinul, care se luptă să mențină nivelul de recrutare necesar pentru aceasta, a alocat tot mai multe resurse financiare pentru a face ca rănirea sau moartea în serviciul așa-numitei „operațiuni militare speciale” a Rusiei să pară o opțiune atractivă.

„Bani de sicriu”: 160.000 de dolari costă viața unui soldat rus

Începând cu 2025, valoarea grobovye (sau „bani de sicriu”) acordată familiei unui soldat rus care moare în Ucraina poate ajunge la 15 milioane de ruble (160.000 de dolari), ceea ce reprezintă bogăție generațională în zonele sărace ale Federației Ruse, unde salariile sunt în jur de 400 de euro pe lună.

În mod deloc surprinzător, acest lucru a dus și la abuzuri ale sistemului – inclusiv din partea soldaților înșiși. La începutul acestui an, serviciile de informații ucrainene au făcut publică o schemă de corupție pe scară largă derulată de o unitate rusă care lupta în Ucraina. Bărbații implicați revendicau despăgubiri de stat pentru răni false.

De departe cea mai macabră schemă este cea a „văduvelor negre”, femei care se căsătoresc cu soldați mobilizați pe front ca să revendice despăgubirile atunci când mor. Potrivit unor reporteri de război, citați de Foreign Policy, un infanterist rus trăiește aproximativ 12 zile din momentul în care ajunge pe front.

Amploarea fenomenului este imposibil de determinat, însă, Foreign Policy relatează că pentru aceste femei, din zone extrem de sărace, căsătoria cu un soldat și șansele mari să primească despăgubiri în bani după moartea acestora nu reprezintă o simplă oportunitate, ci este, de multe ori, singura lor șansă de a scăpa din sărăcia generațională. O sumă de 100.000 de euro, primită ca „bani de sicriu”, reprezintă cu o viață de muncă într-un loc de muncă prost plătit. Astfel, nu este doar oportunism: este un calcul rațional de supraviețuire într-un sistem care a transformat sărăcia într-o armă.

Bărbați singuri și marginalizați sunt, deseori, țintele ideale ale „văduvelor negre”

„Văduvele negre” ale Rusiei

Este cazul lui Sergey Khandozhko. În octombrie 2023, bărbatul de 40 de ani dintr-un sat mic din Bryansk s-a căsătorit cu Elena Sokolova, o angajată la un birou de înrolare militară din satul alăturat. A doua zi după nuntă, Khandozhko s-a înrolat pentru a lupta în Ucraina, deși nu avea niciun fel de experiență militară, și a murit pe front patru luni mai târziu.

La câteva zile după înmormântarea sa, Sokolova a revendicat beneficiile de văduvă în valoare de cel puțin 3 milioane de ruble (în jur de 32.000 de euro), deși nu a locuit niciodată cu răposatul ei soț și nici nu și-a schimbat starea civilă în pașaport.

Fratele lui Khandozhko, Aleksandr, a contestat cu succes căsătoria în instanță, care a decis că Sokolova a încheiat o căsătorie fictivă „pentru a obține potențiale beneficii financiare în eventualitatea rănirii sau decesului soțului”.

Aleksandr a mai susținut că Sokolova a abuzat de autoritatea ei la biroul de înrolare pentru a urgenta procesul de trimitere a lui Sergey în serviciul militar, nu l-a vizitat când acesta zăcea rănit într-un spital și locuia cu un alt bărbat.

Într-un alt caz, în Tomsk, o agentă imobiliară și-a sfătuit clienții să se căsătorească cu soldați dislocați în Ucraina pentru a-și asigura suficienți bani pentru avansurile proprietăților ei după moartea acestora. Ea a descris acest sfat drept un „plan de afaceri”.

Foreign Policy scrie că pe Vkontakte, rețeaua socială din Rusia, pe foarte multe grupuri sunt facilitate conexiunile între soldați și femei civile. Sloganul: „Nu îi abandonăm pe ai noștri. Ieși la o întâlnire cu un soldat”.

Există, de asemenea, dovezi că așa-numitele „Văduve Negre” operează ca parte a unor bande criminale. Patru persoane au fost arestate în Siberia în luna mai a acestui an, potrivit presei ruse – femeia însăși, un ofițer de poliție corupt care îi identifica pe cei vizați și alte două persoane. Femeia, „Natalia”, s-a căsătorit și a revendicat despăgubiri de stat pentru moartea a patru bărbați diferiți.

Valoarea combinată a banilor de sicriu a ajuns la 15 milioane de ruble (160.000 de euro), sumă pe care, potrivit anchetatorilor ruși, cei patru membri ai bandei au împărțit-o ulterior.

Economia morții

Văduvele Negre sunt doar manifestarea cea mai cinică și vizibilă a „economiei morții” din Rusia, notează Foreign Policy. Există acum o clasă de mijloc cu totul nouă de ruși a căror prosperitate depinde integral de războiul perpetuu: soldații și familiile lor care primesc bonusuri de înrolare, salarii decente și beneficii de deces uimitoare; întreprinderile locale care beneficiază de această infuzie de bani; și rețelele criminale care îi vizează pe soldați.

Dar această bogăție obținută ilicit nu este nici sustenabilă, nici transformatoare: Potrivit Rosstat, coeficientul Gini al Rusiei în 2024 a rămas practic neschimbat față de 2021, ultimul an dinaintea războiului. Veniturile celor mai bogați 10% sunt de 15 ori mai mari decât cele ale celor mai săraci 10%.

Atunci când guvernul oferă sume care pot schimba o viață pentru moarte, în mijlocul unei indiferențe demonstrate față de sărăcia profundă și colapsul demografic, creează o piață macabră în care viața umană este transformată în marfă, iar moartea devine o strategie de investiții.

Adevărata oroare se află, însă, mai adânc decât infracționalitatea individuală. Ceea ce dezvăluie fenomenul „văduvelor negre” este o catastrofă morală proiectată de stat: întreaga periferie a Rusiei a fost în mod deliberat sărăcită – iar apoi i s-a oferit o singură cale de supraviețuire, mercantilizarea morții.

Femeile se căsătoresc cu soldați pentru a colecta beneficiile de deces ale acestora, deoarece nu există alternative de viitor pentru niciunul dintre membrii cuplului, fie căsătoria este reală, fie falsă. Rețelele criminale organizate exploatează decesele în război deoarece sistemul a făcut ca moartea să fie mai profitabilă decât munca.

Aceasta nu este o depravare individuală, ci o corupție instituțională – construcția deliberată, de către Kremlin, a unui sistem în care singurii câștigători sunt cei a căror avere se acumulează cu fiecare cadavru. Nu poți remedia acest lucru prin legi sau apeluri morale; aceasta este putreziciunea sistemică a unei națiuni în care statul însuși a devenit un prădător care se hrănește cu moartea propriilor cetățeni, conchide Foreign Policy.