Viktor Orban s-a dus la Putin, ca să se asigure că Ungaria va primi la iarnă gaze rusești la preț accesibil

1 minut de citit Publicat la 10:51 28 Noi 2025 Modificat la 10:56 28 Noi 2025

Premierul ungar, Viktor Orban, merge vineri la Moscova, ca să se întâlnească cu Vladimir Putin și să se asigure că Rusia va livra Ungariei petrol și gaze, la iarnă.

Orban vrea să discute despre aprovizionarea cu energie a Ungariei pentru iarnă și pentru anul viitor, la un preț accesibil, a scris pe X Zoltan Kovacs, de la cabinetul premierului.

Prim-ministrul a subliniat că este esențial ca Ungaria să primească în continuare gaze și petrol din Rusia.

Orban a spus că, deși prețurile în Europa cresc brusc, Ungaria are cele mai mici prețuri la energie din toată Europa, deoarece are acces la petrol și gaze rusești, care sunt ieftine în comparație cu nivelurile prețurilor internaționale, potrivit sursei citate.

?@PM_ViktorOrban is traveling to Moscow to meet President Vladimir Putin in order to secure Hungary’s energy supply for the winter and for next year at an affordable price.



❄️ The prime minister emphasized that Hungary receives both gas and oil from Russia via pipeline, and… pic.twitter.com/7UL39zjmDO — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 28, 2025

Viktor Orban a amintit recentele sancțiuni impuse de SUA companiilor energetice rusești, spunând că Ungaria a obținut cu succes o scutire: „A funcționat bine, este minunat. Acum avem nevoie doar de gaze și petrol, iar acestea pot fi achiziționate de la ruși.”

El a adăugat: „De aceea merg acolo, pentru a asigura aprovizionarea cu energie a Ungariei pentru iarnă și pentru anul viitor, la un preț accesibil.” Întrebat dacă se va ajunge să discute și dspre pace cu Vladimir Putin, el a spus: „Cu greu putem evita acest lucru.”

Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat în 13 noiembrie ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Anunţul lui a venit la câteva zile după ce un oficial de la Casa Alba a spus că Ungariei i-a fost acordată o scutire de un an de la sancțiunile impuse pentru continuarea achizițiilor de petrol și gaze din Rusia.

În schimb, Ungaria a susţinut că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti