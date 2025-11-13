Ungaria va fi scutită de la sancţiunile americane cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie, a spus ministrul ungar de Externe

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. Sursa foto: Hepta

Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, citat de MTI, potrivit Agerpres. Anunţul lui vine la câteva zile după ce un oficial de la Casa Alba a spus că Ungariei i-a fost acordată o scutire de un an de la sancțiunile impuse pentru continuarea achizițiilor de petrol și gaze din Rusia.

Peter Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei doi lideri) "şi-au dat mâna în această privinţă săptămâna trecută; a o pune în scris este doar o chestiune tehnică, birocratică".

Ministrul ungar de Externe a menţionat că, dacă Viktor Orban nu ar fi ajuns la un acord la Washington săptămâna trecută şi dacă Ungaria nu ar fi obţinut o excepţie pentru achiziţiile de gaze naturale şi ţiţei, preţurile la energie din Ungaria s-ar fi triplat până la Crăciun.

"Prim-ministrul şi preşedintele Donald Trump au convenit că Ungaria va fi exceptată de la sancţiunile SUA privind achiziţionarea de ţiţei şi gaze naturale din Rusia. Acesta este esenţialul", a subliniat Peter Szijjarto.