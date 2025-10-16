Viktor Orban le cere din nou liderilor UE să negocieze cu Putin, după ce și-a trimis la Moscova ministrul de Externe

Această problemă „este mai acută ca oricând în ultimii trei ani”, a spus Viktor Orban / FOTO: Hepta

Premierul ungar Viktor Orban a susţinut joi că Europa trebuie să negocieze cu Rusia şi să încerce să ajungă la un acord în privinţa războiului din Ucraina, transmite MTI, potrivit Agerpres.

La o plenară a Conferinţei Permanente Ungare (MAERT), forum care reuneşte reprezentanţi ai partidelor politice ungare şi ai maghiarilor din afara graniţelor Ungariei, şeful guvernului de la Budapesta a apreciat că subiectul cel mai presant în politica europeană actuală este cel al războiului sau păcii, iar acesta afectează cel mai mult ţările din bazinul carpatic.

Această problemă „este mai acută ca oricând în ultimii trei ani”, a spus Orban, potrivit căruia riscul ca Europa să fie angrenată în conflictul dintre Rusia şi Ucraina este cel mai ridicat de după începutul războiului.

Contrapropunerea Ungariei constă în negocieri: Europa ar trebui să negocieze independent cu ruşii, nu să aştepte o poziţie rezultată din înţelegerile ruso-americane, a explicat el.

Potrivit lui Orban, Ucraina ar fi un punct-cheie al unui acord, dar nu cel mai important; ar trebui construit un nou sistem european de securitate, clarificate problemele legate de armament, stabilite dimensiunile forţelor armate ale fiecărei ţări, iar pe această bază ar putea fi încheiat un tratat.

Ar fi necesar şi un sistem de monitorizare a unor astfel de înţelegeri, în contextul în care mai multe ţări au renunţat la acordurile privind armamentul, a mai arătat premierul ungar.

Șeful diplomației ungare s-a dus din nou la Moscova

În cea de-a 13-a sa vizită în Rusia de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a numit planul de diversificare energetică al Uniunii Europene „nebunesc”, chiar în prezența acoliților lui Putin.

Comisia Europeană a reacționat imediat la cea mai recentă vizită a ministrul ungar la Moscova, miercuri, spunând că „acesta nu este mesajul potrivit pentru Putin”.

Șeful diplomației ungare a sfidat din nou poziția majorității țărilor europene prin participarea la o conferință pe tema energiei în capitala statului agresor, acolo unde a criticat politica europeană de încercare de renunțare la combustibili fosili, numind-o „nebunească”.

Ungaria continuă să importe o cantitate mare de combustibili fosili din Rusia. Planul UE este ca aceste importuri să înceteze complet până la în 2027. Astfel s-ar încheia și toate importurile Ungariei prin conducta Drujba.

„În prezent, avem două conducte de petrol care duc spre Ungaria, iar UE vrea să elimine unul în numele diversificării”, a spus Szijjártó, în capitala statului agresor, miercuri.