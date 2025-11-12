Viorica Dăncilă s-a întors în China, unde s-a pozat cu roboți umanoizi: “O sursă valoroasă de inspirație”

Viorica Dăncilă a vizitat centrul tehnologic Z-Park al Beijingului. FOTO: Viorica Dăncilă/Facebook

Viorica Dăncilă a călătorit din nou în China, unde a vizitat miercuri un centru de robotică din apropiere de Beijing. Fostul premier fusese ultima dată în China în septembrie când s-a afișat la Parada Victoriei, organizată de Xi Jinping.

Între timp, Viorica Dăncilă a preluat funcţia de preşedinte şi director general al Casei Româno – Chineze, o asociație privată care spune că “are ca scop principal îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”.

Profitând de noul statut, Viorica Dăncilă a vizitat miercuri centrul tehnologic Z-Park al Beijingului. Ea nu a ratat ocazia de a se fotografia cu roboți umanoizi chinezi, așa cum arată imaginile publicate pe profilul de Facebook al fostului premier.

“Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă s-a deplasat în China împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru.

Ce este Asociația Casa Româno – Chineză

Asociația Casa Româno – Chineză, în fruntea căreia a fost numită Viorica Dăncilă, a fost înființată în 1994. Ea un caracter privat, fără a reprezenta statul român sau guvernul Chinei.

Cu toate acestea poate fi văzută ca un instrument de “soft diplomacy” chinez. Asociația este membră a unei structuri de stat aflate sub tutela Partidului Comunist Chinez, numită Asociația Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine.

„Am spus «da» fără ezitare. Cred cu tărie că relațiile cu China pot aduce dezvoltare României”, a declarat Viorica Dăncilă, explicând că a acceptat propunerea având în vedere „relația sa de lungă durată cu China și implicarea activă în dezvoltarea legăturilor economice dintre România și China”, declara Viorica Dăncilă la scurt timp după preluarea conducerii asociației.