Vizită cu miză geopolitică: ministrul chinez de externe se întâlnește cu oficialii ruși

<1 minut de citit Publicat la 09:27 01 Dec 2025 Modificat la 09:27 01 Dec 2025

Wang Yi, ministrul de Externe al Chinei. sursa foto: Getty

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, se află luni și marți în Rusia pentru a participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing și Moscova, relatează EFE, citată de Agerpres.

Wang vizitează Rusia la invitația secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu.

La sfârșitul săptămânii trecute, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat într-o conferință de presă că vizita lui Wang are ca obiective „schimbul de opinii aprofundate asupra problemelor internaţionale şi regionale de interes comun şi consolidarea comunicării şi coordonării cu privire la chestiuni importante care afectează interesele strategice de securitate ale ambelor ţări”.

În februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina, președinții Vladimir Putin și Xi Jinping proclamau la Beijing „prietenia nemărginită” dintre cele două națiuni.

De atunci, cei doi lideri au insistat că relațiile lor „nu ameninţă nicio ţară” și că, dimpotrivă, „promovează multipolaritatea lumii”, în timp ce aprofundează schimburile bilaterale.

În privința războiului din Ucraina, China a adoptat o poziție deliberat ambiguă, cerând respectarea „integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor”, inclusiv a Ucrainei, dar și atenție la „preocupările legitime ale tuturor ţărilor”, referire la Rusia, amintește EFE.