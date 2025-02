Vladimir Putin a apărut cu o cicatrice misterioasă pe frunte la Forumul Tehnologiilor Viitorului din Moscova

Vladimir Putin a apărut cu o cicatrice misterioasă pe frunte la Forumul Tehnologiilor Viitorului, organizat zilele trecute la Moscova. Semnul a atras atenţia multor lideri politici şi nu numai, iar starea de sănătate a acestuia a fost pusă sub semnul întrebării. Consilierul ministrului de Interne al Ucrainei Anton Gherașcenko a vorbit şi el despre acest subiect, publicând două imagini în care se observă cicatricea preşedintelui rus.

În vârstă de 72 de ani, Vladimir Putin a lăudat reuşitele militare ale Rusiei în cadrul întâlnirii de la Forumul Tehnologiilor Viitorului. Însă, mulţi dintre cei prezenţi la eveniment au fost mai interesaţi de cicatricea pe care acesta o avea în partea stângă a frunţii.

Anton Gherașcenko a postat un mesaj pe social media în care a vorbit despre semnul misterios de pe preşedintelui Rusiei. Mai mult, deputatul ucrainean a subliat faptul că Vladimir Putin a fost filmat la recentul eveniment din Moscova dintr-un unghi în care nu se poate observa cicatricea.

With all the recent news, discussing some sort of "scar" on Putin's head might actually be somewhat relaxing and entertaining.



The scar was reportedly noticed on photos and videos starting on February 19. On February 17 and 18, Putin was filmed from another angle. Two days… pic.twitter.com/VqeP1BQ62z