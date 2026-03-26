Vladimir Putin: Consecinţele războiului din Iran ar putea fi la fel de grave ca cele ale pandemiei de COVID-19

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi că este dificil de prevăzut consecințele războiului din Iran, dar a spus că unii experți au comparat impactul potențial al acestuia cu cel al pandemiei de COVID-19, relatează The Times of Israel.

Conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în urmă cu aproape o lună, a spus liderul de la Kremlin, provoacă daune considerabile logisticii internaționale, producției și lanțurilor de aprovizionare, exercitând în același timp o presiune intensă asupra companiilor din sectorul hidrocarburilor, metalelor și îngrășămintelor.

"Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu rămân dificil de prevăzut cu precizie", a afirmat Vladimir Putin în fața unor oameni de afaceri la Moscova, potrivit sursei citate.

Ulterior, preşedintele Rusiei a mai adăugat: "Mi se pare că nici cei implicați în conflict nu pot prevedea nimic, iar pentru noi este și mai dificil".

"Cu toate acestea, există deja estimări conform cărora aceste consecințe pot fi comparate cu epidemia de coronavirus. Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta a încetinit considerabil dezvoltarea tuturor regiunilor și a tuturor continentelor, fără excepție", a mai menţionat liderul rus în cadrul declaraţiilor au mai scris jurnaliştii de la The Times of Israel.

Operațiunea militară lansată pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului marchează una dintre cele mai grave escaladări din Orientul Mijlociu din ultimii ani, fiind un atac coordonat de amploare asupra infrastructurii militare și a centrelor strategice iraniene. Acțiunea, descrisă de oficiali drept "preventivă", a vizat neutralizarea programului de rachete și a altor amenințări considerate existențiale, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear iranian

Departamentul Apărării al SUA a denumit campania SUA și a Israelului împotriva Iranului "Operation Epic Fury", în urma loviturilor efectuate în dimineaţa zilei de 28 februarie.

Loviturile au implicat sute de ținte și o mobilizare militară semnificativă, inclusiv atacuri aeriene și cu rachete asupra unor obiective din Teheran și alte orașe importante, ceea ce indică o operațiune planificată pe termen lung și coordonată la nivel strategic între Washington și Tel Aviv.

În același timp, intervenția a deschis riscul unui conflict regional extins, Iranul răspunzând rapid cu atacuri de represalii și amenințări la adresa intereselor americane și ale aliaților din regiune. Evoluțiile ulterioare arată că această operațiune nu este un episod izolat, ci începutul unei confruntări cu potențial de destabilizare majoră la nivel global.