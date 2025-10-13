Volodimir Zelenski anunţă că se va întâlni cu Donald Trump la Washington săptămâna aceasta

1 minut de citit Publicat la 22:05 13 Oct 2025 Modificat la 22:05 13 Oct 2025

Liderul ucrainean a precizat că are în plan mai multe discuții bilaterale importante. sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că va efectua o vizită oficială la Washington „săptămâna aceasta”, unde urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, dar și cu alți oficiali din domeniul apărării și energiei, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, susținută alături de Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene.

Liderul ucrainean a precizat că are în plan mai multe discuții bilaterale importante.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a adăugat el, fără a oferi detalii suplimentare.

Zelenski a spus că speră ca întâlnirea cu Donald Trump să aibă loc vineri, menționând că agenda vizitei include și „alte întâlniri” cu oficiali americani. Printre acestea, se numără întrevederi cu reprezentanți ai „companiilor militare” și cu membri ai Congresului Statelor Unite.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat Zelenski.

Vizita are loc într-un moment critic, după ce noi valuri de bombardamente rusești au lovit infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără electricitate și căldură, în pragul iernii.

Potrivit presei internaționale, președintele ucrainean a avut două convorbiri telefonice în weekend cu Donald Trump, în care cei doi lideri ar fi discutat despre consolidarea sprijinului militar pentru Kiev.

Luni, Zelenski a declarat că a discutat „în detaliu” în timpul acestor apeluri cu Trump despre „capacităţile (de atac) cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei”.

Pe fondul acestor discuții, Donald Trump a declarat duminică faptul că ar putea amenința Rusia cu furnizarea de rachete americane Tomahawk către Ucraina, dacă Moscova nu acceptă un acord de încetare a războiului declanșat în 2022.