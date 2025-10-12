Volodimir Zelenski i-a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete lui Emmanuel Macron

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la aliaţii săi să răspundă cu măsuri concrete la un atac rus de amploare asupra instalaţiilor energetice ucrainene. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui Emmanuel Macron, într-o convorbire telefonică care a avut loc duminică, să trimită Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete. Președintele ucrainean a denunțat, de asemenea, loviturile tot „mai josnice” ale Rusiei, precizând că a discutat cu omologul său despre o strategie pentru a contracara atacurile Moscovei asupra infrastructurii Ucrainei, relatează Agerpres.

„Am vorbit cu preşedintele Emmanuel Macron (...) L-am informat despre nevoile noastre prioritare - şi în primul rând, de sisteme de apărare aeriană şi rachete”vov, a anunţat liderul ucrainean pe pagina sa de Facebook.



Zelenski a adăugat că „Rusia profită de situaţia actuală - de faptul că Orientul Mijlociu şi problemele interne ale fiecărei ţări atrag atenţia maximă”.



El a denunţat atacurile ruseşti care „au devenit şi mai josnice” şi a precizat că a discutat ”cum să contracareze acest lucru” cu preşedintele francez, care se confruntă în prezent cu o criză politică internă, aminteşte AFP.

I spoke with President @EmmanuelMacron. I am grateful to France for doing so much to defend life.



I informed him about our priority needs – first and foremost, air defense systems and missiles. Russia is now taking advantage of the moment – the fact that the Middle East and… pic.twitter.com/xnvo5yl5iM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025



La rândul său, Emmanuel Macron a asigurat după convorbire, pe contul său pe reţeaua X, că Franţa condamnă atacurile ruseşti asupra infrastructurii Ucrainei şi colaborează cu partenerii pentru a restabili serviciile esenţiale, a consemnat Reuters.



„În condiţiile în care acordul încheiat în Gaza oferă o licărire de speranţă pentru pace în Orientul Mijlociu, şi războiul din Ucraina trebuie să se încheie”, a menţionat preşedintele francez. „Dacă Rusia persistă în atitudinea ei belicoasă şi în refuzul de a veni la masa negocierilor, va trebui să plătească preţul”, a mai adăugat Macron.

I spoke with President @ZelenskyyUa. As the agreement reached in Gaza offers a glimmer of hope for peace in the Middle East, the war in Ukraine too must come to an end.



If Russia persists in its obstinate warmongering and its refusal to come to the negotiating table,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2025

Președintele ucrainean a vorbit și cu Donald Trump, a doua convorbire telefonică pe care a avut-o cu președintele american, după atacul masiv al Rusiei care a lăsat Kievul în beznă.

„Conversația de astăzi a fost, de asemenea, foarte productivă.

Ieri, am convenit asupra unui set de subiecte pe care să le discutăm astăzi și am abordat toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capacităților noastre – în domeniul apărării aeriene, al rezilienței și al capacităților cu rază lungă de acțiune. Am discutat, de asemenea, numeroase detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este foarte bine informat despre tot ceea ce se întâmplă.

Am convenit să ne continuăm dialogul, iar echipele noastre fac pregătirile necesare”, a scris Zelenski pe X.