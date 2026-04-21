Volodimir Zelenski îi critică dur pe emisarii lui Trump: „Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev”

Volodimir Zelenski i-a criticat dur pe emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner pentru că dau dovadă de „lipsă de respect” față de Ucraina, relatează Agerpres. Președintele ucrainean este revoltat deoarece ambii emisari aleși de Donald Trump au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru întâlniri cu Vladimir Putin, dar nu a fost niciodată la Kiev.

„Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev”, a declarat Zelenski luni.



Președintele ucrainean a spus că înţelege ce dificultăţi presupune o deplasare în ţara sfâşiată de război, dar a menţionat că şi alţii au făcut călătoria la Kiev. Acesta a adăugat că nu Ucraina are nevoie de această vizită, ci ei: „Nu avem nevoie de asta, ei da”.

Totuși, liderul ucrainean a subliniat că rezultatul discuţiilor, mai degrabă decât locul în care se desfăşoară acestea, este ceea ce contează pentru el.



Volodimir Zelenski a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile estice Lugansk şi Doneţk. „Aceasta ar fi, fără îndoială, o înfrângere strategică pentru noi”, a apreciat el.



Fără fortificaţiile şi linia defensivă dezvoltată, Ucraina ar fi mai slabă, a adăugat şeful statului ucrainean, adăugând că o retragere ordonată ar slăbi deopotrivă şi moralul armatei sale.



Zelenski a declarat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului ar fi printr-un armistiţiu de-a lungul liniei frontului actuale.



Ucraina se apără de invazia Rusiei cu ajutorul Occidentului de mai bine de patru ani.

Washingtonul face presiuni asupra părţilor beligerante de luni de zile pentru a ajunge la un acord de pace. Cu toate acestea, negocierile sunt blocate din februarie din cauza războiului cu Iranul.



Înainte de aceasta, Witkoff şi Kushner au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru discuţii cu preşedintele rus, Vladimir Putin.

O vizită la Kiev, aşteptată după Paştele ortodox, sărbătorit la 12 aprilie, ar fi fost prima lor deplasare în capitala Ucrainei, dar până acum nu a avut loc.