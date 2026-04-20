Europa trebuie să aibă propriul sistem de apărare antiaeriană împotriva rachetelor balistice într-un an, avertizează Zelenski

Europa trebuie să aibă propriul său sistem de apărare antiaeriană împotriva rachetelor balistice într-un an, a avertizat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a spus că Ucraina se află în discuții cu mai multe țări europene pentru a construi unul, relatează The Guardian.

Ucraina depinde în mare măsură de stocurile limitate ale sistemului Patriot, produs de SUA, pentru a intercepta rachetele rusești, care sunt adesea lansate asupra sistemelor de producere și transport al energiei electrice ale țării.

„Cred, iar aceasta este ideea mea, că ar trebui să avem un sistem european de apărare antirachetă balistică. Suntem în discuții cu mai multe țări și lucrăm în această direcție”, a declarat Zelenski pentru postul național de televiziune Marathon. „Trebuie să ne construim propriul sistem de apărare antirachetă balistică în decurs de un an”, a avertizat președintele Ucrainei.

Zelenski a spus că deși producerea unui astfel de sistem ar fi „extrem de dificilă” este totuși fezabilă, adăugând că a discutat această chestiune cu țări europene cheie, fără însă să le numească.

Președintele ucrainean nu a oferit mai multe detalii despre acest proiect.

Totuși, Fire Point, producătorul rachetei de croazieră Flamingo al Ucrainei, a declarat pentru Reuters în această lună că se află în discuții cu companii europene pentru a lansa un nou sistem de apărare aeriană până anul viitor, creând o alternativă cu cost redus la sistemul Patriot, care devine din ce în ce mai greu de obținut.

Rachetele Patriot sunt din ce în ce mai puține, pe fondul desfășurării extinse în Golf împotriva atacurilor iraniene. Iar singurul sistem antibalistic al Europei, SAMP/T, dezvoltat de Italia și Franța, este produs în cantități relativ mici.