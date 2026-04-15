Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Giorgia Meloni, la Roma. „Ucraina este interesată de producția comună de drone”

Premierul Giorgia Meloni a spus că Ucraina este interesată de producția comună de drone. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a fost, miercuri, într-o vizită oficială la Roma, unde s-a întâlnit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. La conferința de presă comună, Meloni a spus că „Ucraina este interesată de producția comună de drone”, scrie agenția italiană ANSA

„Am discutat despre cum să consolidăm cooperarea în domeniul apărării. Italia este foarte interesată de dezvoltarea producției comune, în special în sectorul dronelor, în care Ucraina a devenit o națiune lider în ultimii ani”, a spus ea.

Recent, Meloni a fost centrul unui scandal cu Donald Trump. Președintele SUA a spus, marți, că Meloni „nu vrea să ajute SUA să scăpăm de armele nucleare”. Italia a refuzat să dea curs solicitării lui Trump de a participa la blocada din Strâmtoarea Ormuz și a refuzat și să permită avioanelor militare ale SUA să aterizeze la baza din Sicilia, în urmă cu două săptămâni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat miercuri statele membre ale Alianţei să nu „piardă din vedere Ucraina” şi să sporească ajutorul militar pentru această ţară, stabilind ca obiectiv pentru acest ajutor anul acesta 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 51 de miliarde de euro.

„Trebuie să fim atenţi pentru că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a indicat Rutte în deschiderea unei reuniuni la Berlin a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, grup ce reuneşte ţările care susţin militar Ucraina în războiul cu Rusia, majoritatea ţări europene.

Mai mult, Norvegia şi Ucraina îşi vor consolida cooperarea bilaterală în domeniul apărării, inclusiv prin producerea de drone ucrainene în ţara nordică, a anunţat marţi guvernul norvegian. În baza acordului, Norvegia va sprijini producţia de drone în Ucraina, în timp ce Kievul va partaja date şi informaţii cu Norvegia, a afirmat Oslo într-un comunicat, precizând că dronele ucrainene vor fi produse, de asemenea, pe teritoriul norvegian.