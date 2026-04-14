Zelenski promite repararea parțială a conductei Drujba până la sfârşitul lunii aprilie. Reparațiile au fost subiect de scandal cu Orban

Repararea acestei conducte s-a aflat în centrul unei încleştări în ultimele luni între Ucraina şi Ungaria. sursa foto: Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis marţi în cadrul vizitei sale la Berlin repararea oleoductului Drujba, care alimentează cu petrol Ungaria şi al cărui tronson care traversează vestul Ucrainei a fost avariat în luna ianuarie în urma unui atac rusesc, precizează Agerpres, care citează AFP.

"Referitor la oleoduct, aşa cum am promis, până la sfârşitul lunii aprilie acesta va fi reparat, nu complet, dar suficient cât să funcţioneze", a declarat Zelenski, exprimându-şi speranţa că, în schimb, Budapesta va debloca împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Repararea acestei conducte s-a aflat în centrul unei încleştări în ultimele luni între Ucraina şi Ungaria, al cărui premier Viktor Orban a înregistrat o înfrângere zdrobitoare în alegerile legislative de duminică.

Comentariile sale vin într-un moment în care Uniunea Europeană a salutat plecarea de la putere a prim-ministrului Viktor Orban, care a criticat adesea tranziția energetică a blocului comunitar și poziția sa dură față de importurile de energie din Rusia.

Anunțul lui Zelenski vine în contextul în care Peter Magyar a declarat luni că Ungaria va continua să caute cele mai ieftine surse de energie, inclusiv din Rusia. Declarația sa pare să se contrazică cu promisiunile anterioare de a elimina treptat importurile de energie din Rusia până în 2035.

„Nimeni nu poate schimba geografia. Rusia și Ungaria vor rămâne aici. Guvernul va procura țiței și gaze în cel mai ieftin și sigur mod posibil”, a declarat Magyar reporterilor.

În timp ce lumea se confruntă cu o criză energetică din cauza războiului din Iran, cu prețuri în creștere și potențiale penurii de aprovizionare, Ungaria, în special, se confruntă cu dificultăți de când conducta Drujba - o rută cheie pentru petrolul rusesc transportat prin Ucraina - a fost avariată în ianuarie în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei, susține Kievul.