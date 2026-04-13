Peter Magyar anunță că Ungaria ar putea importa în continuare petrol și gaze din Rusia: "Nimeni nu poate schimba geografia"

Peter Magyar a declarat luni că Ungaria va continua să caute cele mai ieftine surse de energie, inclusiv din Rusia. Declarația sa pare să se contrazică cu promisiunile anterioare de a elimina treptat importurile de energie din Rusia până în 2035, potrivit Euronews.

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat la prima sa conferință de presă după câștigarea alegerilor din 12 aprilie că țara va continua să cumpere energie rusească și va acorda prioritate celui mai ieftin petrol disponibil.

„Nimeni nu poate schimba geografia. Rusia și Ungaria vor rămâne aici. Guvernul va procura țiței și gaze în cel mai ieftin și sigur mod posibil”, a declarat Magyar reporterilor.

Comentariile sale vin într-un moment în care Uniunea Europeană a salutat plecarea de la putere a prim-ministrului Viktor Orban, care a criticat adesea tranziția energetică a blocului comunitar și poziția sa dură față de importurile de energie din Rusia.

De asemenea, acestea ridică întrebări dacă liderii UE se vor confrunta cu provocări similare, în timp ce UE se pregătește să elimine treptat energia rusească până la sfârșitul anului 2027.

Remarcile lui Magyar ar putea să-i neliniștească pe liderii UE, deoarece acesta a sugerat că UE ar trebui să „ridice sancțiunile” asupra energiei rusești, adăugând că „nimeni nu vrea să plătească prea mult” pentru aprovizionarea cu energie.

În timp ce lumea se confruntă cu o criză energetică din cauza războiului din Iran, cu prețuri în creștere și potențiale penurii de aprovizionare, Ungaria, în special, se confruntă cu dificultăți de când conducta Drujba - o rută cheie pentru petrolul rusesc transportat prin Ucraina - a fost avariată în ianuarie în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei, susține Kievul.

Ungaria rămâne una dintre cele mai dependente țări ale UE de energia rusească, reprezentând aproximativ 90% din aprovizionarea sa.

Cu fluxurile Drujba scăzând la zero în februarie și martie, Ungaria, o țară fără ieșire la mare cu puține alternative, a fost forțată să apeleze la rezerve strategice și să reducă producția rafinăriei, a declarat pentru Euronews Victoria Grabenwöger, analist senior la firma de informații de date Kpler.

Pentru a atenua deficitul, MOL, singura rafinărie din Ungaria, a crescut importurile maritime prin terminalul croat Omišalj, furnizate prin conducta Adria.

Importurile maghiare prin Croația au ajuns la aproximativ 100.000 de barili de petrol pe zi în martie, inclusiv țiței libian și norvegian, conform datelor Kpler.

Per total, analiștii spun că înlocuirea petrolului rusesc cu furnizori alternativi reduce semnificativ avantajul financiar al Ungariei: chiar dacă volumele sunt asigurate prin Croația, costurile mai mari ale inputurilor comprimă marjele.