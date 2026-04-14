Ucraina și Germania s-au înţeles pentru un pachet de apărare de 4 miliarde de euro, care include rachete Patriot și producția de drone

Ucraina și Germania au convenit asupra unui pachet de cooperare în domeniul apărării în valoare de 4 miliarde de euro, care include rachete de apărare aeriană Patriot, producția de drone și dezvoltarea de arme cu rază lungă de acțiune, notează Kiev Post.

Germania va finanța un contract pentru câteva sute de rachete Patriot, menite să ajute la protejarea orașelor și infrastructurii critice din Ucraina, a declarat Fedorov. Acesta din urmă nu a precizat numărul de rachete sau un calendar de livrare.

Aprovizionarea cu rachete Patriot fabricate în SUA a fost tensionată în ultimii ani din cauza cererii susținute din partea Ucrainei pentru contracararea atacurilor rusești, o situație agravată și mai mult de războiul dintre SUA și Israel în Iran.

Pachetul include, de asemenea, livrarea a 36 de lansatoare IRIS-T pentru a îmbunătăți sistemul multistrat de apărare aeriană al Ucrainei, a declarat Fedorov.

În timp ce sistemele Patriot sunt de obicei rezervate pentru rachete rusești de mare viteză și mare valoare în Ucraina, lansatoarele IRIS-T oferă acoperire pe rază medie de acțiune împotriva amenințărilor aeriene la altitudini mici și medii, ca parte a unei rețele stratificate de apărare aeriană.

Acordul include, de asemenea, investiții de 300 de milioane de euro în capacitățile de atac cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei, permițând Kievului să extindă producția internă de arme.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat planuri de construire a armelor cu rază lungă de acțiune în Ucraina în noiembrie 2025, un general german de rang înalt insinuând cu câteva luni înainte lucrările în curs de desfășurare pentru finanțarea producției interne de arme cu rază lungă de acțiune a Kievului.

Producţie comună de drone

În cadrul inițiativei „Construim cu Ucraina”, Kievul și Berlinul vor lansa producția comună de drone de atac cu rază medie de acțiune folosind inteligență artificială (IA).

Zelenski a ajuns marți la Berlin pentru discuții cu Merz, în cadrul consultărilor interguvernamentale care vizează aprofundarea cooperării bilaterale. Întâlnirea a avut loc pe fondul negocierilor de pace inițiate de SUA între Ucraina și Rusia, Kievul respingând propunerile care ar implica cedarea de teritorii.

În același timp, Germania este din ce în ce mai interesată de experiența Ucrainei pe câmpul de luptă și de tehnologiile de apărare, inclusiv de sistemele de drone dezvoltate în timpul războiului.