Volodimir Zelenski: Putin se pregătește să atace o altă țară europeană

Președintele Ucrainei a afirmat că Kremlinul verifică deliberat capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian. sursa foto: Getty

Vladimir Putin își va extinde războiul din Ucraina atacând o altă țară europeană, a prezis Volodimir Zelenski, acuzând Rusia de incursiuni recente cu drone, pe care le-a descris drept o încercare de a testa apărarea NATO, scrie The Guardian.

Vorbind la Kiev după întâlnirea sa cu Donald Trump la ONU, la New York, președintele ucrainean a spus că Rusia se pregătește pentru un conflict mai amplu. „Putin nu va aștepta să își termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. Asta vrea el”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat că Kremlinul verifică deliberat capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian, după ce au fost semnalate drone în Danemarca, Polonia și România, dar și o încălcare a spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești. Alte drone au fost observate vineri noaptea deasupra unei baze militare daneze, iar sâmbătă, deasupra unei baze din Norvegia.

Zelenski a sugerat că guvernele din UE se confruntă cu dificultăți în a răspunde acestei noi și periculoase amenințări. La începutul lunii, Ucraina a detectat 92 de drone îndreptându-se către Polonia „coregrafiat”, după cum a spus el. Majoritatea au fost interceptate, dar 19 au pătruns pe teritoriul polonez, unde forțele poloneze au doborât patru dintre ele.

„Nu comparăm forțele noastre. Noi suntem în război, iar ei (Polonia) nu”, a subliniat Zelenski. El a mai spus că reprezentanți ai unor țări, pe care nu le-a numit, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” în respingerea atacurilor aeriene rusești. „Suntem pregătiți să ne împărtășim experiența”, a adăugat el.

Declarațiile lui Zelenski vin după ce acesta a avut discuții „foarte bune” cu Donald Trump, pe marginea Adunării Generale ONU. După întâlnire, președintele SUA a afirmat că Ucraina poate recâștiga tot teritoriul pierdut din 2022, cu sprijinul Europei și NATO. Trump a mai spus că economia Rusiei se confruntă cu mari probleme și a descris armata rusă drept „un tigru de hârtie”.

Întrebat despre tonul aparent mai favorabil față de Ucraina, Zelenski a explicat că i-a prezentat lui Trump realitățile de pe front. I-a spus că avansurile Rusiei sunt adesea de scurtă durată: „Nu e succes. E doar o prezență temporară.”

Zelenski a mai spus că președintele american are acum mai multă „încredere” în Ucraina și a realizat că Rusia l-a tratat pe el și pe toți ceilalți „cu lipsă de respect”. El a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora ar fi cerut Casei Albe rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească Moscova, spunând: „E o chestiune sensibilă”.

În ultimele luni, Kievul a desfășurat o serie de atacuri reușite asupra rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse local. Zelenski a avertizat că, dacă Kremlinul va încerca din nou să distrugă infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, atunci capitala Rusiei va experimenta pene de curent în represalii.