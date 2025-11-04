Volodimir Zelenski spune că Viktor Orban blochează aderarea Ucrainei la UE din susținere pentru Vladimir Putin

1 minut de citit Publicat la 17:06 04 Noi 2025 Modificat la 17:06 04 Noi 2025

Volodimir Zelenski a criticat atitudinea lui Orban și a spus că veto-ul acestuia este „sprijin pentru Putin”. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat din nou dur pe Viktor Orban, prim-ministrul ungar, pentru că blochează ambițiile țării sale de a adera la Uniunea Europeană. Liderul de la Kiev a descris veto-ul ungar drept „susținere clară” pentru Vladimir Putin, relatează Euronews.

„Nu cred că avem ce să-i oferim lui Viktor Orban. Cred că Viktor Orban ar avea ceva de oferit Ucrainei, care protejează toată Europa de Rusia”, a spus președintele ucrainean.

„Nu am primit niciun ajutor de la el pe parcursul acestui război. Niciun fel de sprijin pentru viziunea noastră asupra vieții. Nu ne place că Viktor susține Rusia pentru că blocarea intrării Ucrainei în Uniunea Europeană este un sprijin clar al lui Viktor pentru Putin. Asta cu siguranță nu e bine, este opinia mea subiectivă”, a declarat, marți, președintele ucrainean.

„Noi suntem în război pentru supraviețuire. Ne-am dori foarte mult ca prim-ministrul Ungariei să ne sprijine sau măcar să nu ne blocheze dacă facem tot ce e posibil pentru a deschide capitolele de negociere”, a adăugat liderul de la Kiev.

Opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este de notorietate, inclusiv Donald Trump ajungând, la un moment dat să se implice în discuție – președintele american, un apropiat al lui Viktor Orban, l-a întrebat pe acesta, în urmă cu mai multe luni, de ce blochează eforturile Ucrainei pentru aderare.

Zelenski spune că Ucraina nu va accepta decât o aderare deplină la UE

Președintele ucrainean a vorbit și de ideile discutate anterior privind o aderare „parțială” a Ucrainei la UE, o încercare de a ocoli veto-ul lui Viktor Orban.

„Dacă vorbim de calitatea de membru al UE, ea trebuie să fie deplină. După părerea mea, nu putem fi un semi-membru al Uniunii Europene”.

Zelenski spune, însă, că speră că țara sa să fie parte a Uniunii înainte de anul 2030

„Sper că Ucraina va fi în Uniunea Europeană înainte de acea dată”, a spus el, întrebat de orizontul de timp 2030 pentru aderare.

„Cred că ar fi nedrept, pentru că noi suntem în război acum. Cred că după sfârșitul războiului, Ucraina poate să devină un membru deplin al Uniunii Europene”, a spus Zelenski.