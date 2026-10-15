„Vrem motorină din Rusia”. Lidera AfD cere ca Germania să facă o înțelegere cu Putin, după modelul lui Trump

1 minut de citit Publicat la 18:27 15 Oct 2026 Modificat la 18:27 15 Oct 2026

Copreședinta partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel. Foto: Profimedia Images

Copreședinta partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, propune ca Berlinul să negocieze cu Rusia livrări de motorină, petrol și gaze naturale, după modelul acordului încheiat de președintele american Donald Trump.

„Noi, cei din AfD, vrem livrări de motorină, vrem o înțelegere pentru motorină pentru Germania. Vrem ca gazele naturale și petrolul din Rusia să îi ajute pe consumatorii germani și companiile germane”, a declarat Weidel, citată de Clash Report și Moscow Times.

Ea a criticat guvernul german pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru politica de sancțiuni a Uniunii Europene, susținând că statele europene își afectează astfel propriile economii și finanțe publice.

Weidel a remarcat că, în timp ce Germania susține noi sancțiuni împotriva Rusiei, Washingtonul și Moscova ajung la înțelegeri privind livrările de combustibil și alte acorduri care, în opinia sa, sunt avantajoase pentru ambele părți.

Lidera AfD a cerut și oprirea cheltuirii „banilor contribuabililor germani” pentru sprijinirea Ucrainei.

„Nici măcar 10% dintre germani nu mai susțin continuarea ajutorului pentru Ucraina. Sau, cu alte cuvinte, 90% dintre germani se opun continuării arderii banilor contribuabililor germani în Ucraina. Acționați în consecință”, a spus Alice Weidel.

Anterior, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că susține orice măsură care poate duce la scăderea prețurilor la carburanți, dar că se opune atât atacurilor asupra rafinăriilor rusești, cât și loviturilor asupra centralelor electrice din Ucraina.

În același timp, Uniunea Europeană intenționează să crească presiunea sancțiunilor asupra Moscovei. Potrivit Politico, după „înțelegerea pentru motorină” dintre Trump și Vladimir Putin, Comisia Europeană a început să pregătească al 23-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să reducă veniturile Rusiei din vânzarea de petrol.

Germania și Polonia se numără printre statele care susțin înăsprirea sancțiunilor. Pe 12 octombrie, UE a aprobat cel de-al 22-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei.

După decizia lui Donald Trump de a relaxa restricțiile privind livrările de motorină rusească, congresmanul republican Brian Fitzpatrick a anunțat pregătirea unui proiect de lege bipartizan care ar interzice achizițiile de petrol rusesc.

Un alt republican, Don Bacon, a numit decizia președintelui „o rușine” și a spus că Statele Unite ar trebui să continue să sprijine Ucraina.