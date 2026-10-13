Washington Post: Noul plan al SUA pentru Ucraina include o conductă de petrol și gaze din Rusia către Europa

„Trebuie să facemo problemă - și soluția la ea - mai mari” este noua strategie a administrației Trump în privința Ucrainei, arată WP. Ultima întâlnire tete-a-tete dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în august anul trecut, în Alaska. Foto: Getty Images

SUA au propus liderilor ucraineni și europeni un plan de pace în Ucraina care să includă atât garanții ferme de securitate pentru Kiev, dar și „integrarea economică” a Rusiei în Europa, prin semnarea unui „acord energetic”, care să prevadă instalarea unei conducte care să transporte petrol și gaze rusești către țările europene, se arată într-un articol de opinie publicat marți în Washington Post și care citează declarații făcute, sub anonimat, de un oficial al administrației americane.

Propunerile au fost făcute săptămâna trecută, la o întrevedere găzduită de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la care au participat oficiali ucraineni și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței și Germaniei (nenominalizați).

Întâlnirea secretă s-a desfășurat la Shell Bay Golf Club, un complex deținut de Witkoff în Hallandale Beach, Florida.

Negociatorii americani încearcă astfel să contureze un pachet, în patru puncte, care să răspundă simultan nevoilor Ucrainei și ale Rusiei după război. Pachetul prezintă avantaje pentru Kiev și Moscova, avantaje prin care SUA speră să facă cele două ări să accepte, în final, „compromisuri teritoriale care nu vor fi pe placul nimănui”, se arată în articolul Washington Post (WP).

„Trebuie să creăm o problemă - și soluția la ea - mai mari pentru a ajuta ambele părți să vadă cum va fi situația de după război și apoi să facem concesii,” a explicat un oficial american pentru WP.

Trump vrea astfel ca Ucraina și Rusia să înceteze să-și bombardeze reciproc rafinăriile, ca o primă condiție pentru inițiativa de pace propusă de SUA.

Pentru Rusia, o astfel de solicitare e ușor de îndeplnit: cea mai mare rafinărie din Ucraina a fost deja grav afectată de atacurile rusești. Pentru Ucraina, în schimb, renunțarea la aceste atacuri ar însemna să-și pună deoparte una dintre cele mai puternice arme ale sale din acest război. „E clar că abilitatea ucrainenilor de a lovi rafinăriile (rusești) are impact asupra economiei Rusiei”, a spus un diplomat european, citat de WP.

Oficialul SUA a spus că negociatorii americani au transmis această rugăminte Kievului (de stopare a atacurilor asupra rafinăriior rusești - n.r.) „de vreo șase ori în ultimele luni”, pe măsură ce prețurile la motorină au crescut vertiginos.

Astfel, dacă Zelenski este de acord să oprească atacurile asupra rafinăriilor lui Putin, „ne întoarcem și mergem la Moscova”, a spus sursa WP.

Planul de pace în Ucraina propus de SUA se sprijină pe „patru piloni”. Ce concesii trebuie să facă Putin și Zelenski

Pachetul pentru planul de pace propus de SUA în Ucraina are patru componente de bază, iar mesajul către Putin este: „Nu te limita doar să pui capăt războiului din Ucraina. Fă un acord economic și de securitate cu Europa, care să restabilească stabilitatea în regiune”, a adăugat sursa citată.

Primul „pilon” al planului de pace prevede reconstrucția Ucrainei, după conflict. În acest context, Banca Mondială și firma de investiții BlackRock vor să creeze un cadru pentru a răspunde numeroaselor nevoi de finanțare ale Ucrainei, pentru reconstrucția zonelor devastate ale țării, acordarea de compensații pentru rudele militarilor uciși sau răniți și refacerea economiei țării.

Garanțiile de securitate pentru Kiev reprezintă al doilea pilon al planului de pace. Astfel, SUA și aliații săi europeni vor răspunde militar și vor proteja Ucraina, în cazul unui nou atac din partea Rusiei, o măsură similară articolului 5 al Tratatului NATO.

Un al treilea pilon îl reprezintă „integrarea economică a Rusiei, Ucrainei și Europei” prin încheierea unui nou acord energetic. Un aspect ar putea fi o conductă care să transporte petrol și gaze rusești către Europa, cu împărțirea profiturilor între Ucraina și Rusia. O astfel de conductă ar putea reduce considerabil costurile energetice europene, a spus oficialul SUA.

În plus, pe lângă faptul că ar oferi Rusiei „acces pe termen lung la piața energetică europeană”, un acord de pace ar specifica cum și când vor fi ridicate sancțiunile economice existente.

Ultimul pilon al planului de pace este și cel mai dificil de acceptat. Rusia, care a început războiul cu speranța că va cuceri toată Ucraina, va trebui să fie de acord cu un armistițiu de-a lungul actualei linii frontului actuale, sau „linie de control”.

Pentru Ucraina, asta ar însemna să permită Rusiei să controleze teritoriul pe care îl ocupă deja, inclusiv regiunea Donbas, intens disputată și pe care forțele Moscovei nu reușesc să o controleze total nici după aproape 5 ani de război.

O problemă este că actuala linie a frontului e fluidă: recent, în urma „Operațiunii Vivaldi”, ucrainenii au reușit, de pildă, să recucerească noi teritorii de la armata rusă și o zonă de peste 170 de kilometri pătrați din Donbas.

De asemenea, chiar dacă Donald Trump își dorește să pună capăt războiului din Ucraina, președintele SUA pare că nu reușește să înțeleagă că Putin, agresorul, vrea, de fapt, victoria și nu un simplu armistițiu. „Putin nu pare că e serios în privința păcii”, a spus diplomatul european, citat de Washington Post.