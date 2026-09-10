Xi evită să aibă o întâlnire oficială cu Putin, la viitorul summit BRICS. Kremlinul: „Pot avea o întâlnire informală, în picioare”

Xi Jinping și Vladimir Putin s-au văzut ultima oară la summitul de la Bișkek. Foto: Profimedia Images

Președintele chinez Xi Jinping nu va organiza o întâlnire bilaterală separată cu Vladimir Putin în marja summitului BRICS de la New Delhi, programat în perioada 12-13 septembrie. Anunțul a fost făcut joi de Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus, Vladim Putin, informează agenția TASS, preluată de The Moscow Times.

„La summitul BRICS de la New Delhi, contactul bilateral (dintre Putin și Xi Jinping) nu este planificat”, a spus Ușakov, care a sugerat însă că Putin și Xi Jinping ar putea „vorbi pe marginea” summitului.

„Vor putea ține o așa-zisă întâlnire informală, în picioare", a explicat consilierul președintelui rus.

Ultima întâlnire dintre Putin și Xi Jinping a avut loc pe 31 august la Bișkek, într-o ședință a Consiliului Șefilor de Stat ai statelor membre OCS (Organizația pentru Cooperare de la Shanghai).

Discuțiile de la Bișkek nu au adus însă progrese în proiectul Power of Siberia-2 („Puterea Siberiei-2”), care prevede furnizarea a până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an către China.

Conform publicației chineze South China Morning Post, care a citat surse familiarizate cu situația, părțile rusă și chineză nu au reușit să ajungă la un acord asupra prețului. China se așteaptă să plătească aproximativ 50 de dolari pe mie de metri cubi – același preț ca și consumatorii ruși, sau 120-130 de dolari – la prețul pentru consumatorii industriali ruși.

În schimb, Rusia propune să se concentreze pe costul gazului prin Power of Siberia-1 - aproximativ 250-260 de dolari pe mie de metri cubi. Aceasta este cu aproximativ 40% mai mică decât prețurile Gazprom pentru cumpărătorii din țările non-CSI, care sunt de aproximativ 420 de dolari.