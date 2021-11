YassifyBot, contul de Twitter devenit celebru pentru imagini celebre editate grotesc. Cum arată Regina Elisabeta I sau Albert Einstein

Un nou cont de Twitter a adunat un număr de urmăritori prin publicarea unor versiuni foarte filtrate ale multor personaje celebre. ”Fata cu cercel de perlă”, capodopera lui pictorului Jan Vermeer van Delft apare cu fața plină de machiaj, regina Elisabeta I este total schimbată de filtre, iar Severus Snape are extensii lungi și negre.

Iar acestea sunt doar câteva exemple dintre imaginile modificate care au fost distribuite de YassifyBot, un cont de Twitter care a început să apară în fluxurile oamenilor în această lună.

Denumirea acestuia imbină doi termeni. Primul, yassify, în limbajul contului, înseamnă aplicarea mai multor filtre de frumusețe unei imagini folosind FaceApp, până când subiectul său, fie o celebritate, o figură istorică, un personaj fictiv sau o operă de artă plastică, devine aproape de nerecunoscut.

Cel de al doilea, bot, se referă la un program autonom pe internet care poate interacționa cu sisteme sau utilizatori.

De când contul YassifyBot a fost activat, pe 13 noiembrie, acesta a postat pe Twitter sute de fotografii modificate în acest fel. Genele subiecților par groase și dese, sprâncenele acestora arată ca și cum tocmai au ieșit de la salon, părul este lung și, adesea, vopsit, iar pomeții și nasul sunt conturați vizibil.

Trebuie remarcat faptul că YassifyBot nu este de fapt un program autonom. Tweeturile sale nu sunt generate de software. Contul este al unui student de 22 de ani din Omaha, care crează artă sub numele Denver Adams. El a cerut ca numele real să nu-i fie dezvăluit, scrie The New York Times.

Procesul de realizare a fiecărei imagini este simplu: se ia o imagine, se rulează în FaceApp până când arată generic sau grotesc de sexy și se distribuie. Adams a spus, într-un interviu pe Zoom, că durează doar câteva minute pentru crearea fiecărei fotografii.

Cum a reușit contul să câștige atât de multă popularitate este puțin neclar. Aplicațiile de retușare foto ușor de utilizat nu sunt noi. FaceApp a fost în mod special subiect de știri cu privire la problemele de confidențialitate și la unul dintre filtrele sale, condamnat ca rasist pentru că a deschidea tonurile pielii utilizatorilor.

Potrivit KnowYourMeme.com, cuvântul „yasification” a apărut pentru prima dată pe Twitter în 2020. Pe măsură ce s-a răspândit, la fel s-au răspândit și meme-urile cu celebrități transformate digital, inclusiv una care o înfățișa pe actrița Toni Collette țipând în filmul de groază „Hereditary”. Chipul ei se transformă brusc într-o versiune artificială.

„Nu eu am creat gluma”, a spus Adams, spunând că meme-ul actriței a fost o sursă de inspirație. „Tocmai am stricat-o.”

Mai exact, gluma, explică tânărul, constă în ridicolul absolut al imaginilor. Cu cât apar mai absurde, cu atât devin mai amuzante.

Memele „yassify” împărtășesc, totodată, un anumit ADN cu subcultura de internet a „bimboficării”, care promovează imaginea femeilor ”perfecte”, perfecțiune atinsă prin intervenții chirurgicale și machiaj exagerat.



