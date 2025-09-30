Youtube îi plătește despăgubiri uriașe, de peste 24 de milioane de dolari, lui Donald Trump pentru o decizie din 2021

Procesul împotriva YouTube fusese închis în 2023, dar avocații lui Trump au cerut redeschiderea cazului după ce acesta a câștigat președinția. Foto: Getty Images

Youtube a fost de acord să-i plătească lui Donald Trump despăgubiri în valoare de 24,5 milioane de dolari pentru a soluționa în afara sălii de judecată un proces intentat de președintele american companiei în 2023. Liderul de la Casa Albă a susținut că platforma i-a suspendat pe nedrept canalul după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, relatează The Guardian.

ubsidiara Google este cea mai recentă dintr-un lung șir de companii tehnologice care au făcut plăți de mai multe milioane de dolari președintelui, în urma deciziilor luate anterior cu privire la conturile sale.

Youtube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Trump

Donald Trump a intentat procesul împotriva YouTube și a CEO-ului Alphabet, Sundar Pichai, acuzând platforma că a „acumulat o concentrare de putere, cotă de piață și capacitate de a dicta discursul public al națiunii noastre” fără precedent.

YouTube a declarat că i-a suspendat canalul lui Trump pentru că acesta încălcase politicile site-ului împotriva incitării la violență.

Ca urmare a înțelegerii, procesul este acum închis. Google nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Anunțul acestei înțelegeri vine la doar o săptămână după ce YouTube a anunțat că va permite redeschiderea canalelor creatorilor care fuseseră interziși pentru răspândirea de informații false despre Covid-19 și alegerile prezidențiale din SUA din 2020. Youtube a transmis că vocile conservatoare sunt binevenite pe platformă și a pus suspendările de cont pe seama presiunilor din partea lui Joe Biden.

Despăgubiri pentru Trump și de la Meta

Compania-mamă a Facebook, Meta, a soluționat un proces similar cu Trump în ianuarie pentru 25 de milioane de dolari, iar platforma de socializare X (fostul Twitter) a încheiat în februarie un altul pentru 10 milioane.

Cea mai mare parte din suma obținută în urma acordului cu Meta va merge la fondul pentru biblioteca prezidențială a lui Trump.

În cazul înțelegerii cu YouTube, Trump a direcționat 22 de milioane de dolari către restaurarea și conservarea National Mall și pentru susținerea construcției sălii de bal a Casei Albe, conform documentelor depuse la tribunalul districtual federal pentru districtul nordic al Californiei. Sala de bal fastuoasă este estimată la un cost de aproximativ 200 de milioane de dolari.

În toate cele trei cazuri menționate, Donald Trump a fost reprezentat de avocatul John Coale, Wall Street Journal, care a relatat primul știrea. Coale a declarat pentru publicație că revenirea lui Trump la Casa Albă a fost esențială în obținerea acestor înțelegeri cu companiile tech, spunând: „Dacă nu ar fi fost reales, am fi fost în instanță timp de 1.000 de ani.” Coale este acum adjunctul emisarului special al lui Trump pentru Ucraina și Belarus.

Într-un e-mail către The Guardian, Coale a spus că Trump a fost un „client ideal”.

„Mă bucur că acest proces și celelalte pe care le-am intentat pentru DJT în iulie 2021 s-au încheiat cu suma de 60 de milioane. Am obținut bani și am schimbat comportamentul companiilor tech, cred”, a adăugat Coale.

Procese închise înainte să fie reales

Procesul împotriva YouTube fusese închis în 2023, dar avocații lui Trump au cerut redeschiderea cazului după ce acesta a câștigat președinția. Înainte de victorie, toate cele trei procese se confruntau cu obstacole juridice majore.

Un judecător federal a respins procesul împotriva Twitter în 2022, iar cele împotriva Meta și YouTube au fost suspendate, cel din urmă fiind ulterior închis administrativ. Totuși, avocații lui Trump au reînviat cazurile prin apeluri pentru anularea fiecărei decizii.

Canalul de Youtube al lui Trump, suspendat în ianuarie 2021

YouTube i-a suspendat pentru prima dată canalul lui Trump pe 12 ianuarie 2021, pentru șapte zile, după ce acesta a postat un videoclip în care spunea că discursul ținut pe 6 ianuarie în fața susținătorilor săi, înainte de revolta de la Capitoliu, a fost „total potrivit”. YouTube a spus că a luat această măsură din cauza „îngrijorărilor legate de potențialul continuu de violență”. Compania a prelungit apoi suspendarea pe termen nedeterminat.

Abia în martie 2023, după ce Trump și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat prezidențial, YouTube i-a reactivat canalul, spunând că a „evaluat cu atenție riscul continuu de violență în lumea reală, echilibrându-l cu importanța de a oferi alegătorilor posibilitatea de a-i auzi în mod egal pe principalii candidați naționali în perioada premergătoare alegerilor”.

La doar câteva ore după ce și-a recăpătat canalul, Trump a postat: „M-AM ÎNTORS!”, alături de un videoclip de 11 secunde în care spunea la un miting: „Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Afacere complicată. Complicat.”