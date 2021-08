Imagine-document după retragerea SUA din Afganistan: purtătorul de cuvânt al talibanilor, pe aeroportul din Kabul, cu un avion american în spate

Vorbind unui mic grup de localnici, Mujahid a afirmat, marți, că "victoria aparține tuturor", notează CNN.

"Dorin să avem relații bune cu SUA și cu celelalte țări ale lumii", a spus reprezentantul taliban.

"Sperăm că Afganistan nu va mai fi niciodată ocupat, că va fi prosper și liber, cămin pentru toți afganii și guvernat de legea islamică", a adăugat el.

"Această națiune are dreptul să trăiască în pace. Noi suntem servitorii națiunii, nu, Doamne ferește, asupritorii ei. Slăvite fie sacrificiile voastre. Vă mulțumesc și vă felicit", a încheiat el.

În imaginile difuzate de presa internațională, Mujahid (în centrul imaginii) vorbește în mijlocul unui grup de talibani iar pe fundal se vede o aeronavă militară americană de transport.

Oficialii SUA au precizat că, înaintea finalizării retragerii de pe aeroport, au dezafectat toate avioanele, vehiculele terestre și tehnica de luptă abandonată.

Oricum, talibanii au verificat, ei înșiși, situația la fața locului, inspectând facilitățile lăsate în urmă de forțele americane, așa cum se vede din imaginile următoare, în care insurgenții preiau controlul unui hangar unde care se află mai multe elicoptere.

AFP menționează că marți, pe aeroportul din Kabul, au fost foarte vizibili luptătorii din grupul Badri 313, considerat a fi format din elita combatanților talibani și prezent deseori în materialele de propagandă ale grupării insurgente.

Luptătorii și-au exprimat bucuria față de încheierea retragerii americane trăgând mai multe rafale de armă automată în aer, relatează agenția de presă.

