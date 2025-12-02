Zeci de mii de cartușe de război au fost furate în Germania. Autoritățile au intrat în alertă: "Nu trebuie să ajungă în mâini greșite"

1 minut de citit Publicat la 11:59 02 Dec 2025 Modificat la 11:59 02 Dec 2025

Muniția a fost furată în timp ce șoferul dormea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de cartușe aparținând armatei germane, relatează Agerpres, care citează publicația Spiegel.

Furtul a avut loc în urmă cu o săptămână, în timp ce muniția era transportată cu un camion civil.

Ministerul Apărării de la Berlin a confirmat că s-a petrecut "un incident de securitate semnificativ"

"Tratăm situația foarte serios, deoarece acest tip de muniție nu trebuie să cadă pe mâini greșite", a declarat un purtător de cuvânt pentru publicația citată.

Potrivit ministerului german, infracțiunea s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, când persoane necunoscute au deschis compartimentul de marfă al camionului și au sustras cartușele.

Șoferul s-a dus să se culce după ce a parcat camionul și l-a lăsat nesupravegheat

La momentul respectiv, vehiculul era staționat într-o parcare din localitatea Burg, în statul Saxonia-Anhalt, iar șoferul dormea.

Ancheta a stabilit că oprirea de luni noaptea nu era programată, iar șoferul a decis în mod spontan să-și petreacă noaptea la un hotel din apropiere de Burg.

În acest timp, muniția a rămas nesupravegheată.

Furtul a fost descoperit abia a doua zi, când șoferul a ajuns la o cazarmă pentru a livra muniția.

După o primă inspecție, s-a constatat că au fost furate aproximativ 10.000 de gloanțe de război pentru pistoale, 9.900 de cartușe de antrenament pentru puști de asalt precum și muniție pentru generarea de ceață.

Potrivit ministerului german, compania de transport civil a încălcat reglementările de securitate pentru transportul de muniție sensibilă.