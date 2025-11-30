Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid. Aceștia cer demisia premierului Pedro Sanchez în urma acuzațiilor de corupție

2 minute de citit Publicat la 16:56 30 Noi 2025 Modificat la 16:56 30 Noi 2025

Zeci de mii de persoane au participat la un miting antiguvernamental la Madrid, cerând alegeri anticipate. sursa foto: Hepta

Presiunea crește asupra lui Pedro Sanchez, în contextul unei serii de acuzații de corupție care implică familia sa, partidul și administrația acestuia. Zeci de mii de persoane au participat la un miting antiguvernamental la Madrid, cerând alegeri anticipate, scrie The Guardian.

Protestul de duminică, convocat de Partidul Popular (PP) sub sloganul „Asta e: mafie sau democrație?”, a avut loc la trei zile după ce unul dintre foștii aliați apropiați ai lui Sanchez, fostul ministru al transporturilor Jose Luis Abalos, a fost plasat în arest preventiv de un judecător care investighează un presupus sistem de mită în schimbul unor contracte publice.

PP a estimat participarea la 80.000 de persoane, în timp ce delegatul guvernului central în regiune a apreciat că la miting au participat aproximativ jumătate din acest număr, la Templul lui Debod, în centrul capitalei.

Liderul PP, Alberto Nunez Feijoo, a descris actuala legislatură drept „absurdă” și a spus că nu poate continua. El a adăugat că arestarea lui Abalos înainte de proces demonstrează că stilul politic al lui Sanchez – numit sanchismo – este corupt.

„Sanchismo este corupție politică, economică, instituțională, socială și morală”, le-a spus Feijoo protestatarilor. „Sanchismo este în închisoare și trebuie să plece de la guvernare”.

Isabel Diaz Ayuso, lidera populistă de dreapta a regiunii Madrid din partea PP – al cărei iubit va fi judecat pentru fraudă fiscală și fals în acte – a mers și mai departe. Într-un discurs incendiar, ea a încercat să invoce spectrul fostei grupări teroriste basce ETA, care a abandonat lupta armată în 2011 și s-a dizolvat oficial acum șapte ani, afirmând că Sanchez a oferit sprijin naționaliștilor basci care îi susțin guvernul.

„ETA își pregătește asaltul asupra Țării Bascilor și asupra Navarrei în timp ce îl sprijină pe Pedro Sanchez”, a spus Ayuso. „Spuneți-mi că nu e adevărat. Dar nu există o corupție morală mai mare și o trădare mai mare a Spaniei decât asta”.

Felix Bolanos, ministrul spaniol pentru președinție și justiție, a afirmat că PP și partidul de extremă dreapta Vox – care nu a participat la protestul de duminică – sunt „în esență același lucru” și concurează pentru a vedea „cine poate spune cele mai scandaloase lucruri despre premier”.

Sanchez, ajuns la putere în 2018 după ce a înlăturat prin moțiune de cenzură un guvern PP măcinat de scandaluri de corupție, a promis că va continua, în ciuda avalanșei de acuzații de mită care planează asupra apropiaților săi și a unei serii de lovituri judiciare recente.

La începutul acestei săptămâni, procurorul general, Alvaro Garcia Ortiz, a demisionat după ce a fost găsit vinovat de Curtea Supremă pentru divulgarea de informații confidențiale din dosarul fiscal al iubitului lui Ayuso. Condamnarea celui mai înalt procuror din Spania a alimentat și mai mult dezbaterea privind politizarea sistemului judiciar și vine în contextul în care continuă investigațiile legate de acuzații de corupție ce o vizează pe soția premierului și pe fratele acestuia.

Deși Sanchez a respins aceste acuzații drept atacuri politice, în iunie i-a cerut mâinii sale drepte, Santos Cerdan, să demisioneze din funcția de secretar de organizare al Partidului Socialist, după ce un judecător al Curții Supreme a găsit „probe ferme” privind o posibilă implicare a acestuia în primirea de mită pentru contracte publice cu echipamente sanitare în timpul pandemiei de COVID. Abalos și unul dintre apropiații săi, Koldo Garcia, sunt și ei acuzați de implicare în această schemă ilegală.

Cerdan, Abalos și Garcia neagă toate acuzațiile și susțin că sunt nevinovați.